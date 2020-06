El alimento que puso en peligro a La China Suárez y a su bebé

La China Suárez es una fiel usuaria de las redes y durante la cuarentena suele compartir con sus seguidores truquitos de maquillaje y recetas. Ella es vegetariana y mantiene una alimentación equilibrada por lo que suele sumas alimentos para así complementar vitaminas. Más ahora que está en la dulce espera.

La actriz y modelo confió durante el aislamiento que empezaría a tomar jugos de apio en las mañanas pero debió suspenderlo porque no le hizo nada bien. “Me bajó un poco la presión cuando lo tomé. Me explicaron que, si no lo venía tomando antes del embarazo, no empiece porque es tan depurativo, reactiva todos los órganos. Así que mejor esperar post embarazo y me dio un poquito de miedo, quizás yo me paranoiqueé”, confesó en un vivo con la maquilladora Bettina Frumboli.

“Tenía como el sentimiento encontrado porque amo a los animales y comiéndome un churrasco... Consumo proteína vegetal, muchos frutos secos, legumbres y Magnolia también es vegetariana”, reveló en el ciclo de almuerzos de Mirtha Legrand, sorprendiendo por el dato de la alimentación de su hija menor, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

“Creo que es el futuro. La mayoría de las generaciones que vienen para mí no van a poder creer que comíamos tanta carne. No es fácil y hay que instruirse”, sumó.