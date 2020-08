Efecto pandemia: Carlos Belloso reconoció que le falta el dinero por no trabajar

Si bien varias actividades se vieron perjudicadas con la llegada de la cuarentena, el teatro y los espectáculos también sufren la falta de actividad y dinero para poder vivir.

La semana pasada, los actores y actrices argentinos publicaron una carta abierta pidiendo medidas para la reactivación del sector que sufre el 90% de desocupación.

En este sentido fue Carlos Belloso quien se manifestó preocupado por la situación: “Estoy tratando de que esta cuarentena me sea liviana pero no se puede evitar la angustia. La angustia de no facturar, de tener poca plata, de apelar a los ahorros que uno pensaba que los iba a usar para otra cosa, pero los está usando para el diario, para el cotidiano, y eso angustia por qué no se sabe cuánto va a durar”, dijo el actor en una entrevista a Jubilados TV (domingos 09.00hs por A24).

Luego agregó: “Históricamente el gremio tuvo una desocupación, un desempleo, de mucho porcentaje. No sé si del 90%, pero el 70, el 80%, sí. Somos muchos actores que trabajamos no solo en cine, televisión y teatro, sino también, en eventos, en la calle. Y al haber tantos actores, los que trabajamos en una continuidad somos pocos y los que ganan dinero son muchos menos. Yo te podría contar que yo trabajo, pero no soy una persona adinerada, tengo posibilidad de hacer algunos ahorros, pero sigo alquilando”, finalizó preocupado esperando una respuesta para poder volver a trabajar.