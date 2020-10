Eduardo Feinmann redobló la apuesta y lanzó una frase que estaría dirigida a Facundo Pastor

El pasado lunes, Eduardo Feinmann y Facundo Pastor, compañeros en A24, tuvieron un fuerte cruce por tener distintas opiniones sobre el conflicto por la toma del campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos.

Sin embargo, el escándalo parece que no terminó hace algunas horas atrás, ya que durante la noche de este miércoles, el abogado lanzó un comentario que mucha gente interpretó como una dura crítica hacia su colega.

A pesar de que Pastor intentó bajarle el tono a la polémica, asegurando que para él “el problema quedó ahí” y que solo se trató de un debate, Feinmann hizo un comentario que a simple vista parece ser un redoble de apuesta.

“Bueno, señores. Llegamos al final. Tuvo la mejor información, eso no lo dude”, comenzó el abogado su saludo para toda su audiencia de A24, pasados unos segundos de las 22 horas en punto.

“Tuvo la mejor información, después... no sé”, sentenció el analista político con una sonrisa y mirado a cámara, para luego finalmente soltar un “hasta mañana”.

Ese fragmento del noticioso conducido por Feinmann comenzó a viralizarse en las redes sociales, especialmente en Twitter, en donde el presentador de televisión y radio fue severamente repudiado y acusado de haber compartido un mensaje negacionista con respecto al terrorismo de Estado en nuestro país.

Tanto en la red social del pajarito como en la pantalla de A24, el periodista comparó la cifra de muertos por la pandemia del coronavirus en la Argentina con los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. “Ahora sí 30 mil” y “Esta vez si, 30 mil” fueron las frases pronunciadas por Eduardo Feinmann en la misma emisión en donde parece haberle dedicado un contundente palito a Facundo Pastor.

Por su parte, el también periodista de AM La Red aseguró que ya había tenido cruces con el expanelista de Animales Sueltos, y se expresó en contra de la grieta.

“Eduardo se maneja así, es su carácter, es vehemente, si él piensa de una manera, no me parece mal que lo diga al aire”, sostuvo Facundo en declaraciones para AM La Once Diez, donde volvió a decir que es la Justicia quien tiene que resolver el conflicto de los Etchevehere.