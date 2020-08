Eduardo Feinmann fue internado por su cuadro de coronavirus

El periodista Eduardo Feinmann fue trasladado al Sanatorio Otamendi de manera preventiva, luego de que los médicos recomendaran su internación por presentar fiebre alta en las últimas horas.

El conductor televisivo y radial había informado la semana pasada que había dado positivo al hispado del Covid-19, al que se sometió por haber presentado algunos síntomas compatibles con la enfermedad, como afonía y febrícula, según contó él mismo en sus redes sociales.

En el octavo día de su enfermedad, según publicó Infoshow se encuentra en un estado de salud general bueno, aunque los médicos recomendaron que fuera internado en sanatorio porteño para poder controlar bien de cerca la evolución de su cuadro y evitar complicaciones futuras. Una vez controlada la temperatura volverá a su domicilio.

El pasado miércoles faltó a su programa de Radio Rivadavia y después a El Noticiero A24, lo que preocupó a sus seguidores, por lo que él mismo decidió llevarles tranquilidad a través de un mensaje en Twitter.

“Quería agradecerles a todos los que me escribieron y se preocuparon por mí. Hoy me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima... De forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al Hospital de Clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda. Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que, hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente, posterior a la confirmación del mismo. Esto le puede pasar a cualquiera, nadie está exento. Estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense”, expresó en una serie de tweets.

El nombre del conductor se volvió una de las principales tendencias del país, con algunas bromas bastante pesadas que Feinmann se las tomó con mucho humor desde su recuperación.