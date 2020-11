En las últimas horas, se comenzó a viralizar un video en el que se observa a tres menores de edad golpeando a un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los periodistas que se refirió al tema fue Eduardo Feinmann, quien fiel a su estilo, no dudó en brindar una opinión contundente y lanzar una de sus más características frases.

Inicialmente, el conductor de A24 lo analizó en El Noticiero el lunes por la noche, y se expresó con ironía al asegurar que los jóvenes que fueron detenidos no terminarán tras las rejas, sino que “los mandarán con sus padres”.

“Estos tipos eran delincuentes, viejo. Venían afanando o forzando las puertas de los autos. No son pobres chicos que venían de tomar una cervecita y que entonces el policía los agredió”, sostuvo el analista político.

El violento episodio ocurrió el domingo por la noche en el barrio de Villa Devoto, cuando el oficial quiso identificar a los jóvenes. Los tres menores de edad, dos varones de 16 años y una mujer de 17 que venían de forzar los coches, atacaron al policía con puñetazos y patadas.

Una vez que finalizó la emisión del noticioso de A24, el también periodista de Radio Rivadavia utilizó Twitter para compartir la grabación que se viralizó y que muestra cómo terminó el conflicto: en medio de la trifulca, un móvil de la Comisaría Vecinal 11 B llegó al lugar para ayudar al efectivo y reducir a los chicos.

“¡Dos menos! Estos no joden más por un rato”, lanzó Feinmann, haciendo uso de una variación de una histórica frase que hasta lo llegó a convertir en meme.

Originalmente, ese polémico dicho era utilizado por el abogado cuando algún delincuente moría, según desde su perspectiva, “en su ley”. Es recordada una participación suya como panelista de Animales Sueltos (América TV), dando su visión al respecto.

“Lo digo de verdad y lo digo siempre: ‘uno menos, este no jode más’. No le roba más a nadie, ni le roba más a nadie. Que Dios me perdone, la única víctima acá es el médico”, declaró Eduardo Feinmann allá por 2016, cuando el doctor Lino Villar Cataldo asesinó a un ladrón que quiso robarle su automóvil.

Por más de que el presentador de televisión y radio les haya dedicado esa frase, cabe aclarar que los jóvenes que golpearon al policía en Villa Devoto no murieron, y fueron notificados por resistencia a las autoridades y lesiones.