Eduardo Feimann le cuestionó a L-Gante el consumo de marihuana y el nombre que eligió para su hija: “Justo...”

L-Gante y Eduardo Feimann se vieron cara a cara por primera vez en una intensa entrevista. Luego de una comunicación telefónica cuando el artista estaba en México, después de que Cristina Kirchner lo citó en un discurso, el periodista de La Nación+ lo invitó a un mano a mano en el estudio.

En plena nota Feimann se enteró que el joven de 21 años será papá por primera vez en unos días. Y se sorprendió al enterarse cuál fue el nombre que le eligieron junto a la mamá de la niña, y no pudo disimular su cara al escucharlo decir “Jamaica”.

“Siempre vas con el...”, dijo el conductor e hizo el gesto de cigarrillo con las manos, pero quería referirse a la marihuana, algo que le cuestionó durante todo el programa.

E insistió: “¿Por qué Jamaica?”. “Primero porque en Jamaica fuman mucho pero, sinceramente, lo elegí porque no lo tiene nadie”, le explicó L-Gante.

L-Gante va a ser papá y su hija se llamará Jamaica.

“¿Pero hacía falta? Justo para...”, resaltó Feinmann. “Pero ¿Qué me estás diciendo, que el nombre de mi hija está mal?”, apuntó el cantante. “Jamás te diría, es lindo nombre más allá de eso”, le respondió el periodista.

De hecho, L-Gante resaltó que lo que más le reprocha la gente en la calle y en las redes es el consumo de marihuana y lo que dicen al respecto sus temas. “Con 15 años arranqué con las drogas. Ya tenía bien en claro lo que era el alcohol y la marihuana”, expresó. Y resaltó que las bebidas alcohólicas es peor que la marihuana.

Y explicó por qué consume casi a diario. “Antes me gustaba. Hoy en día la sigo teniendo por el estrés. Cuando llego a casa relajo, mente en blanco y nos centramos en el hogar. A mí la marihuana me brindó la inspiración, la uso porque me relaja para bajar el estrés”, contó.