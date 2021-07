Dylan Sprouse y Barbara Palvin, la pareja super top que recrea personajes famosos de anime

Muy contrario a algunos que lo esconden, Dylan Sprouse y Barbara Palvin se muestran cada vez que pueden disfrazados en cosplay de sus series favoritas de anime. Una pareja Otaku a todo lo que da. Muchos quedaron sorprendidos cuando los jóvenes, ella modelo y él actor, ambos muy top además, se mostraron felices con perfectas adaptaciones de animes famosos. Incluso han confesado que de sus planes preferidos es quedarse juntos viendo las series animadas japonesas.

En ambas ocasiones se trataba de fiestas de Halloween, pero parece que su fanatismo supera la media. Sus recreaciones superan a muchos aficionados y demuestran que están realmente comprometidos con sus gustos. Pueden pasar de una gala de Victoria Secret a un disfraz que vuelve locos a los otakus.

Ellos de anime y a la izquierda, de gala. Google

“Nos gusta ver anime y relajarnos en casa y comer helado juntos. Eso es lo nuestro”, contó ella en alguna entrevista, confesando que en realidad ellos son bastante simples. En una de las primeras ocasiones, Barbara eligió ir como Gaara, es uno de los personajes más importantes de todo Naruto, cuyo poder en la serie es el control total de la arena.

El manga firmado por Masashi Kishimoto es furor en el mundo, pero sorprendió ver a una modelo presentándose como un personaje de la serie en la famosa fiesta de Halloween de Heidi Klum. Por su parte, Dylan fue como Trunks en su etapa adulta, uno de los personajes de Dragon Ball Z.

Barbara como Gaara, de Naruto, y Dylan como Trunks (adulto), de Dragon Ball Z. Google

Sus cosplay son impresionantes. Google

La pareja confiesa que adoran ver anime juntos.

En otra ocasión, se presentaron como aquella pareja que nunca fue de La Princesa Mononoke, una de las mayores películas de Studio Ghibli. Ella era Asa y él Ashitaka.

Ella como San y él como Ashitaka, de La princesa Mononoke. Google

Su historia de amor

La pareja, que el pasado 17 de junio cumplieron 3 años de novios, confiesa que su amor por el anime fue una de las tantas cosas en común que los unieron.

Aunque coincidir no fue sencillo, Dylan le había dejado su número, pero ella demoró sies meses en hablarle. “Dije como, ‘Oye, no sé si estarás en Nueva York por mucho tiempo, pero deberíamos salir si quieres. Aquí está mi número’. Y ella no me envió un mensaje durante seis meses”, dijo en una entrevista en 2019 a W Magazine.

Ella, una de las jóvenes más codiciadas, había decidido estar soltera durante 6 años. “Sabía que no tenía una buena condición mental en ese momento”, confesó ella en esa misma entrevista, “y tal vez en el fondo sabía que podría ser algo más”.

Cuando al actor le llegó su mensaje, en realidad estaba en China por un trabajo y Barbara viajó hasta allá solo para verlo. Allí descubrieron sorprendidos que a ambos les gustaba el anime. “Con Dylan, todo parecía tan fácil. Teníamos los mismos intereses, y las bromas estaban en el lugar correcto, y no creía que fuera asqueroso ni nada”, dijo ella sobre como fue conocerse.