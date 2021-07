Duro relato del Pelado López tras haber superado el Covid: “Pedí un segundo para despedirme de mi mujer”

Guillermo “El Pelado” López fue uno de los últimos famosos en contraer coronavirus, pero su experiencia fue bastante traumática. El conductor transitó los primeros días de la enfermedad en su casa, pero luego fue internado por una neumonía, lo que le despertó el miedo de no regresar a su casa. Ya recuperado, relató las secuelas que le quedaron del virus.

El Pelado ya volvió a ocupar su lugar en la televisión, en la conducción de Santo Sábado, pero aún no se siente al 100 por ciento. Si bien retomó su rutina, le está costando la etapa de recuperación, aunque tranquilo de estar fuera del hospital.

“La pasé mal porque estuve como 15 días en cama en mi casa. Y cuando pensaba que ya estaba para que me den el alta, terminé internado porque saturaba mal y me comí cinco días en una clínica. Gracias a Dios puedo agradecer, porque dentro de todo lo que pasa, agradezco cada día que a los cinco días fui a mi casa y me mejoré”, contó López en el programa radial Por Si Las Moscas (La Once Diez).

Pelado López superó el Covid. Gentileza

“No es lo mismo estar internado y que estén tu familia, tus amigos y que te visiten. Entran solo los médicos y las enfermeras un minuto y totalmente cubiertos para protegerse. Es una situación fea y rara, la verdad”, destacó el ex CQC.

“Honestamente, volver a hacer el programa de tele y me costó. Falté cuatro sábados seguidos porque no tenía energía... primero volví a la radio, después volví a la tele”, comentó acerca de la falta de energías luego de haberse recuperado.

El conductor cumplió en marzo un año de casados con Nella Ghorghor, su principal sostén y a quien temió no volver a ver. “Lo emocional y la ansiedad de que termine me afectó. La pasé mal, me angustié. Cuando me internaron mi mujer me acompañó hasta la puerta pero no la dejaban pasar, entonces pedí que me den un segundo para despedirme de ella porque no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí adentro”, dijo sobre lo duro que fue ingresar a la clínica sin saber si iba a salir.