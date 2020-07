Dura réplica de Baby Etchecopar contra Miriam Lewin, defensora del Público: “¿Me va a desaparecer?”

El conductor Baby Etchecopar salió al cruce de la defensora del Público, Miriam Lewin, quien lo calificó de “anacrónico” y expresó que “Apuntamos a que la sociedad no lo escuche”. El conductor la cruzó este lunes, en su programa de TV y le preguntó: “¿Me va a desaparecer?”.

Lewin, flamante Defensora del Público de la Comunicación Audiovisual, está a cargo del organismo en el que Etchecopar fue denunciado en múltiples oportunidades.

La última de ellas, luego de afirmar que Cristina Kirchner “es el cáncer de la Argentina”, en junio pasado, un comentario que le valió el repudio en redes sociales, incluso de referentes políticos. “Es un caso anacrónico. Nosotros apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad, por eso hablamos de cambio cultural”, expresó Lewin, este lunes en el programa radial “Pasaron Cosas”.

“Yo siempre cuento lo mismo: cuando empecé a trabajar en Radio Nacional en 2006, nos la pasábamos, y me incluyo, celebrando chistes estigmatizantes hacia las diversidades sexuales. Esto era, en 2006, socialmente aceptable. Hoy es inaceptable. Baby Etchecopar tiene 24 denuncias en la Defensoría del Público desde 2013”, agregó la funcionaria, que remarcó que solo la intervención de la Justicia ordinaria posibilitó que el conductor tuviera que incluir segmentos feministas en su programa radial. Lewin explicó que el objetivo es desarrollar audiencias críticas y activas: ?”Que cualquiera que se sienta ofendido por la TV o la radio pueda llamar a la Defensoría y obtenga una respuesta”. Y subrayó: “No es restringir la libertad de expresión, sino mejorar la calidad del debate democrático”.

Horas más tarde, Etchecopar le dirigió un duro editorial en su programa de A24, en el que incluso cuestionó la historia de Lewin. “Estoy nervioso, tengo unas ganas de hacer la editorial que me muero”, comenzó el conductor.

Recordó su denuncia sobre un hackeo sufrido el viernes por la transmisión vía streaming de su obra unipersonal.

También fue agredido un par de veces a la salida de la radio, en octubre pasado y hace dos semanas. “Durante 10 años que hago teatro, me han roto teatros, me han perseguido, no importa. De lo que sí importa, le voy a hablar a usted, señora Miriam Lewin”, se introdujo en su descargo. “Respeto su historia, sobre Astiz, Massera, el Tigre Acosta. Pero no sé por qué se mete conmigo”, le preguntó Etchecopar a Lewin, quien estuvo detenida en la ESMA en la última dictadura militar.

El también actor y productor adelantó que ya instruyó a sus abogados “para que la atiendan” a la periodista de investigación, hoy en la Defensoría del Público. “Usted dijo algo terrible y se le cayó una sota. Dijo que había que apuntar a que nadie me escuche en la Argentina. Para eso le dieron ese conchabo que tiene en el Gobierno, el comité de la palabra. Porque yo me puedo aguantar que diga muchas cosas de mí, incluso lo que dijo Cristina: que soy misógino, haciéndome popular por la misoginia para poder pegarme, porque no soy ladrón, soy honesto”, continuó Etchecopar.

“Me causa estupor que usted se enganche en esto. Porque si con esa predisposición va a manejar el conchabo ese que le dieron, estamos perdidos todos los que no pensamos como usted”, aseguró. “Señora Miriam Lewin -prosiguió-, ¿cómo va a hacer usted para que no me escuchen? ¿Me va a desaparecer? ¿Le va a sacar los televisores y las radios a la gente? Yo me preguntaría por qué”.

Sobre el final, concluyó: “No joda con la libertad de expresión. Pídame perdón. Y retire lo que dijo”.