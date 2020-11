“Duki”, el reconocido cantante argentino de trap, se sumó a la extensa lista de famosos que tuvieron coronavirus y compartió un video desde sus historias de Instagram para sus seguidores.

En el comienzo de su rato, Mauro Ezequiel Lombardo, expresó: “Perro estoy con covid, hace cuatro días que no me puedo mover, estoy hecho pollo”, comenzó diciendo el trapero en el video y luego comenzó a escucharse el tema “La primera vez”, de su colega YSY A y siguió: “Pero escuché esto... te amo gil, estaba en la cama, me levantaste de la cama, te amo guacho la c... de la borra”.

“¿Encontramos la vacuna para el covid o qué? Te amo gordo hdp, feliz de que disfrutes de ésta música”, respondió YSY a las historias, feliz de que su amigo recobrara algo de ánimo con su nueva canción a la que definió como “salida de lo más latente del corazón”.

“Estoy súper emocionado de que escuchen este disco ya, dado a que lo escribí con aún más amor del que los vengo acostumbrando, buscando hacer de estas canciones algo inolvidable para todos nosotros.⁣⁣ Música para hacer el amor y lanchas o pónganle la definición que ustedes quieran. Lo que importa es que esta música los acompañe en el mejor momento, y también en el peor”, escribió el cantante sobre su nuevo tema

Y agregó: “⁣⁣No hay palabras que describan lo que siento, el sonido que creamos para ustedes es único e irrepetible, así que a disfrutar, a disfrutar del amor, de la música y de nuestros corazones que, aunque todo se complique afuera, van a seguir latiendo con más fuerza que ayer”.

Durante la cuarentena, Duki aprovechó para hacer entrevistas a través de las redes en lo que bautizó Fideos con Duko, y también para sacar nuevos temas como “Goteo”, “Sold out dates” o “Gelato”, en colaboración con Eladio Carrion.

Con más de cinco millones de seguidores en Instagram el joven de 24 años se hizo famoso hace dos años luego de que gracias a él y a sus colegas se hicieran populares entre los jóvenes frases como “skere” o “modo diablo”.

El referente del trap en Argentina, surgió de El quinto escalón, el concurso de freestyle que se realiza en Parque Rivadavia que se convirtió en el más importante de América, en el que batalla a batalla los participantes improvisan sobre diferentes temas. “Te lo voy a explicar a ver si lo entendes, vengo a matarte para que veas tengo la fuilidez. Estoy pensando quien me gana vos no lo haces men. Yo cuando gano en la cara a nadie le eche”, batallaba hace cuatro años un joven Duki, antes de hacerse con el primer puesto de la competencia.

De esta manera el músico se suma a la extensa lista de famosos que tiene o tuvieron coronavirus. Uno de los últimos casos en confirmarse fue le del co-conductor de El gran premio de la cocina, Juan Marconi que se contagió luego de haber cenado con amigos en un lugar al aire libre.

El jurado de Masterchef Celebrity, Germán Martitegui también tuvo Covid-19 y hasta debió estar internado poco más de un día y sus compañeros en el programa, Vicky Xipolitakis y El Polaco, también se contagiaron. En el Cantando 2020 la lista es aún más extensa: Flor Torrente, Lola Latorre, Charlotte Caniggia, Brian Lanzelotta y Ángela Leiva, entre otros.