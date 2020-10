Duelo de galanes: a Rodrigo Guirao Díaz lo compararon con Brad Pitt... ¿con cuál te quedás?

Despierta suspiros por donde pasa, la platea femenina se levanta a aplaudirlo, es Rodrigo Guirao Díaz uno de los galanes inalcanzables de la farándula argentina. Con unos ojos entre celestes y verdes que enamoran, el actor siempre deja enamorado a sus seguidores con cada foto que postea. Pocos son los que lo creen cuando se enteran que el actor ya tiene 40 años. Ni su cara ni su actitud lo demuestran.

Conquistó la pantalla argentina con “Patito Feo” y ahora va por México con la telenovela que co protagoniza, “Rubí”. En una de sus últimas publicaciones el actor terminó siendo comparado con uno de los galanes de toda la historia del cine: Brad Pitt.

Rodrigo quería mostrar en un video su cambio de look, con un nuevo estilo descontracturado y más claro. “¿Qué les parece de mi cambio de look? Hace años no me hacía nada distinto, a menos que fuera por algún personaje. Pero ahora y después de estos meses necesitaba verme... algo nuevo, distinto”, escribió en la descripción.

El video y las tomas en modo selfie no hacen más que favorecerlo. Con más de 249 mil reproducciones, era obvio que los fans no paraban de llenar de likes y comentarios el corto video. El personal trainer Jose Ferrer Santillan fue quien largo la frase que termino en una batalla entre galanes.

“Corte Brad Pitt en “el club de la pelea bro” 🤙💪”, escribió Santillan y en un segundo los usuarios comenzaron a comentar poniendo su opinión. “Lo mismo dijo mi hijo😂😂😂. Yo esperá que lo estoy procesando todavía. Brad Pitt- no me gusta , me shoqueaste un poquito pero igual te sigo bancando todo lo que hagas eeeeh!!!😂😂”, escribió una usuaria. Otros comenzaron a llamarlo el “Brad Pitt argentino”, mientras algunos ponían que no importaba la comparación ya que eran “los dos hermosos😍”. Algunos no quisieron pasarse de la raya, y pusieron los puntos en honor a la recordada película, que tienen como palabra santa: “La primera regla: no hablar del club de la pelea”.

Por su parte, el actor le contestó a su amigo el comentario poniendo “el 1 de todos los tiempos”, en referencia al actor americano, protagonista de la película en cuestión y tantos otros éxitos, como “Conoces a Joe Black”, “12 monos”, “Siete”, “Sr. y Sra. Smith”, por nombrar algunos. ¿Para vos se parecen?

El actor en su papel de "El Club de la Pelea".