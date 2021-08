Duelo de bikinis: Juana Viale y Evangelina Anderson disfrutan del verano europeo

Mientras en Argentina transita el último mes del invierno y se palpita el inicio de la primavera, en Europa le están sacando provecho a las últimas semanas del verano. Y Juana Viale y Evangelina Anderson no son la excepción.

La rubia y la morocha compartieron en sus redes postales en las que se las ve disfrutando de las altas temperaturas del viejo continente. La nieta de Mirtha Legrand hizo una escapada a Francia para acompañar a Ámbar, su hija mayor, quien se instalará en el departamento familiar de París para estudiar en La Soborna. Y a pesar de que solo se tomó una semana, la actriz aprovechó para descansar y hacer un poco de turismo.

“De pájaro a sirena”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se la ve saliendo del agua, luciendo un traje de baño en tonos grises. En cuestión de minutos, cosechó miles de “me gusta” y comentarios halagadores.

Por su parte, Eva actualmente se encuentra en Alemania junto a su marido, el exfutbolista Martín Demichelis, quien actualmente dirige el Bayern de Múnich II, y los tres hijos que tienen en común: Bastian, Lola y Emma.

Si bien hace tiempo que dejó de trabajar como vedette y bailarina para acompañar al deportista cordobés en su carrera, la rubia se las ingenia para estar en contacto con sus seguidores argentinos a través de las redes sociales, donde comparte su exigente rutina de entrenamiento, de joya, fitness y patín y los resultados que están a la vista.

“Mi amiga me dijo que haga esta pose porque me quería sacar una foto con su celular y resulta que me corta la cabeza…”, escribió junto a una imagen en la que luce su silueta con una bikini diminuta. El diseño es muy parecido al que eligió Juana, pero en lugar de tener estampa, la tela cuenta con brillos plateados que son la última tendencia.