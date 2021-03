Duelo de bikinis: Ivana Nadal se puso el mismo modelo que Nati Jota, pero ¿a quién le queda mejor?

Ivana Nadal y Nati Jota son, desde que la modelo empezó a salir con el ex de la influencer, enemigas íntimas y supieron llevar su pelea a la vista de todos. Si bien técnicamente Bruno Siri ya no era más el novio de Jota, Nadal se solidarizó con ella cuando se dio la separación, pero luego terminó en pareja con él... por lo que su actual vínculo con el chaqueño podría formar parte de la galería de “icardiadas” que hoy suelen aparecer entre los famosos argentinos.

Hace pocos días, la influencer se rio de su ex amiga con un video donde la imitaba hablando de lo importante que es ser felices y abandonar los malos pensamientos, según eltrecetv.com.

“Soltalo, ya está, ya fue. Nadie es de nadie. Somos libres”, empezó diciendo frente a la cámara Nati, con el mismo tono superado de la modelo. Sin embargo, muy rápido la influencer fue directo al hueso: “¿Te parece que me coj* un poquito a tu ex? Así me olvido del mío. Si nadie es de nadie... ¿o no? Si somos libres...”, disparó sin anestesia.

Este lunes Nati posteó una imagen luciendo un espectacular bikini blanco en el vestidor de su casa, explicando que solo lo puede usar para sacarse una selfie y no en la playa.

“Amo este modelo de bikini q solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una mierda MUCHAS ME ENTENDERÁN LO SÉ”, escribió la instagrammer en su publicación en su cuenta privada.

A los pocos minutos llegó la respuesta. Ivana Nadal compartió una imagen abrazada junto a Siri acostados en la playa con un bikini similar al que Jota dijo que solo lo podía lucir de entrecasa. Junto a la foto, la modelo solo agregó un emoji de fuego y el de una pareja agarrados de la mano.

¿Qué opinás, a quién le queda mejor esa bikini?.