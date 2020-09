El actor y una angustiante situación que atraviesa junto a su familia a raíz de los incendios en Córdoba, provincia en la que vive hace algunos años

Dramático: las imágenes de Damián de Santo luchando contra el fuego que acecha a sus cabañas

Los incendios en Córdoba, que comenzaron hace un par de días, parecen no tener un final. El panorama es desolador, no se anuncian lluvias y los bomberos no dan abasto pese a sus esfuerzos. Uno de los perjudicados es el actor, que está viviendo un situación angustiante.