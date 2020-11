Dolli Irigoyen dijo quién es su favorito en “Masterchef Celebrity”

Hace dos semanas, Dolli Irigoyen llegó a “Masterchef Celebrity” para reemplazar el lugar de Germán Martitegui en el jurado. En estos días se verán sus últimas evaluaciones rigurosas y su paciencia para explicar secretos de las distintas preparaciones. Pero antes, reveló que no le gusta verse “tan seria” en televisión.

En una entrevista radial con “Por si las moscas”, la cocinera habló de su rol en el programa de Telefe y se animó a dar su opinión sobre varios de los participantes, tanto que reveló cuál es su “pollo”.

“Cuando me veo tan seria, tan enojada, me quiero morir, pero digo: ‘Ya está’”, confió Dolli y agregó: "Tenemos muy poco contacto con los participantes. Sólo cuando entran y cuando estamos juzgando”.

"Hay muchos participantes que se van a tener que ir. Tarde o temprano todo se va a terminar. Es un programa apasionante”, comentó tras analizar cómo el público se ve afectado tras la eliminación de los famosos que cocinan.

Dolli es estricta al momento de evaluar platos pero su don de enseñar a preparar delicias es más fuerte que ella y, cada vez que pasa por las estaciones de los participantes, los ayuda con consejos y hasta les demuestra cómo hacer las cosas.

“Todos están experimentando algo nuevo sin ser grandes cocineros y son muy graciosos”, contó y a la vez dijo que siempre van “por lo seguro”. Y con esta declaración dio el pie para que hablara de los famosos y revelara que uno es su favorito.

Analía Franchín: “Un día pensó en pescado y después fue por la carne, porque era más seguro. Quizás si hacía milanesa de pescado hubiera marcado la diferencia”.

Sofía Pachano: “Pachanita es una cosa amorosa, pero siempre quiere dar más y a veces no es bueno. Por eso le decía: ‘Concentrate en una’. Ella hizo la escuela de gastronomía, sabe cocinar”.

Claudia Villafañe: “Es una persona que escucha, y si tiene una receta la sigue y la hace a la perfección. Es muy rigurosa. Capaz no tiene una actitud de paladar muy grande, pero sabe cocinar”.

El Turco García: “Escucha y sigue los consejos. Le tirás cualquiera y la agarra. Siempre digo que es mi pollo. Me parece que le pone una pasión... Si bien consulta o de arriba le tiran una idea, sigue la receta cuando se la dan. Es muy gracioso. No sé cuánto tiempo se va a quedar”.

Y al momento de decir a quién veía como el gran ganador, Dolli esquivó la pregunta: “Hay muchos con pasta de ganador y me imagino que el voto del público va a seguir”.

“Vemos personajes que cocinan rico. Es una muy linda experiencia. Fue muy lindo participar. Me divertí mucho”, dijo a la vez que reconoció que no es fácil estar ahí: “Mientras hacés MasterChef no podés hacer nada más. Es muy cansador. No te podés sentar jamás. Es un programa que está muy cuidado, con muchas cámaras y muchos productores. Los productos del mercado son extraordinarios”.