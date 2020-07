Discusión al aire: Jonatan Viale usó lenguaje inclusivo y Eduardo Feinmann estalló

El aire del canal de noticias A24 tuvo un particular momento cuando Eduardo Feinmann y su compañero Jonatan Viale tuvieron una encendida discusión por el uso del lenguaje inclusivo.

En el momento que se estaba mostrando al aire los resultados de una encuesta para los televidentes en las redes sociales sobre las últimas declaraciones sobre la reforma judicial de Alberto Fernández, Viale dijo: “yo veo que están muy concentrados algunos, algunas, algunes...”.

Sin darle lugar a terminar la frase, Feinmann exclamó: “No, si me vas a hablar en idioma inclusivo me levanto y me voy”, dijo molesto.

Viale sin demora respondió: “El Presidente habla así, respeta, viejo”, a lo que el conductor dijo: “No, el castellano es el idioma en la República Argentina, no es el jeringoso. Sos un tipo serio y los tipos serios no hablan de esa manera. Eso es para los chicos en el colegio, les diputades, les boludez, les, les les...”, bromeó.

Luego, los profesionales retomaron el tema de los resultados de la encuesta en Twitter y al analizarlos Feinmann volvió a interrumpir: “¡Che!, escuchame una cosa, ¿quién puso votes? ¡Es votos! El que escribió eso...”, preguntó molesto.

Casi a las carcajadas Viale contestó al conductor que en inglés la palabra “votos” se escribe “votes”: “Estás obsesionado con el tema del lenguaje inclusivo”, le dijo a lo que Feinmann respondió: “Estoy obsesionado con la estupidez mental”.