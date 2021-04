Disculpa pública: Luciano Castro llamó a Jey Mammon luego de su incómoda entrevista

Esta semana Jey Mammon, en su ciclo de entrevistas de América, recibió a Luciano Castro y Gonzalo Heredia quienes fueron a promocionar su obra teatral “Desnudos”.

Si bien en algunos momentos de la charla tanto invitados como conductor y panelistas se divirtieron, en otros se notó la molestia o “mala onda” de los actores ante las preguntas de Jey.

Como era de esperar, las redes sociales estallaron convirtiendo a Luciano Castro en Trending Topic de Twitter por la mala onda en “Los Mammones”.

Este jueves, “Intrusos” (América) comentó que el marido de Sabrina Rojas se comunicó con Mammon para pedirle disculpas. La charla se realizó en el programa de radio de Jey, “Mañana la seguimos” (FM Mettro) y todo quedó aclarado.

“Gracias por darme este nuevo espacio. (…) Me mandan un título que dice ‘Luciano Castro es trendig topic por su mala onda con Jey Mammon”, dijo el actor al comenzar la conversación y luego agregó: “Yo me doy cuenta de que es algo que se instala y a mí no me copa ¿viste? No me gustó, sobre todo por la relación que tenemos nosotros. Jamás iría a tu programa a hacerme el canchero ni a descansarte y mucho menos cuando me estás dando el espacio para promocionar un espectáculo mío”, comentó Luciano.

“Si vos no precisás las disculpas, bastaba con esta charla pero a mí me pareció que está bueno que si la gente tiene la posibilidad de decir ‘ Castro es un boludo ’, yo tenga también la posibilidad de decir ‘Sí, quizá lo fui’. Y me parece mucho más digno tener la capacidad de llamar y pedir disculpas”, finalizó el actor y Jey no tardó en responder: “Para mío esto es una lección, porque pedir disculpas en este medio no existe”, dijo el conductor, dando por terminada la situación.

Según Adrián Pallares, los actores visitaron el programa de Jey luego de un extenso ensayo, con hambre y mucho cansancio lo que explicaría la “poca onda” de los actores.