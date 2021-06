Diego Ramos habló sobre el abrupto final de “TV Nostra” y se mostró arrepentido de haber participado

A fines de mayo, Jorge Rial anunció el final de “TV Nostra”, un ciclo que tenía dos meses de vida y que tuvo un abrupto cierre debido a los bajos índices de audiencia. Uno de los panelistas del show era Diego Ramos, quien brindó algunos detalles de su participación en el programa conducido por el ex intrusos: “nunca fue el programa para el que me convocaron”.

En diálogo con la periodista Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, su programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor reveló sentirse “arrepentido” de sumarse a un proyecto que distaba mucho de lo que él creyó que iba a ser. “Me contrataron para un programa de humor”, compartió.

Los panelistas ignoraron a Rial en el grupo de WhatsApp. Google

“Jey (Mammon) está haciendo un programa humorístico, exactamente lo que iba a ser Tv Nostra. Jorge dio la explicación más sincera posible, no lo encontró. Él quería despuntar el vicio con la política. Nunca fue el show que yo quise”, señaló Ramos. “Decidí irme de un lugar en el que estaba todo genial, todo bien. Yo entendí que tomé una decisión muy errada porque a mí me contrataron para hacer un gran show televisivo, un programa de humor y actualidad y no fue eso. TV Nostra iba a ser un programa ameno y humorístico. Creo que a Jorge lo vencieron las ganas de hacer política y de involucrarse en la realidad nacional. Desde ese lugar, estoy arrepentido”, declaró el ex panelista de “Cortá por Lozano”.

En este ciclo, Diego se desempeñaba como panelista junto a Marina Calabró y Angela Lerena y fue con esta última con la que protagonizó un polémico cruce cuando la periodista le dijo “¡qué desperdicio!” y el actor contestó “No me gusta ese chiste”. Consultado sobre cómo quedó la relación con Jorge Rial, explicó que “él estaba muy mal, sobrepasado por esto. Yo vi una persona muy asustada por la pandemia y con respecto al programa realmente lo estaba buscando, él intentaba mucho. Para mí fue un buen compañero, a mí me cayó como un baldazo de agua fría de todos modos”.

“Estaba anonadado porque me enteré una hora antes, obviamente lo sabíamos todos, porque estábamos buscando el programa, nos habían convocado a una reunión y no pude ir. Fue muy sorpresivo. Supongo que mi relación con Rial está bien, nunca más hablé ni lo vi”. cerró Diego Ramos.