Diego Maradona Jr. realizó un fuerte descargo en sus redes luego de besar en la boca a su hijo

Este lunes un video de Diego Maradona Jr. junto a su pequeño hijo molestó a muchos usuarios en las redes sociales. El hijo italiano del Diez posó frente a la cámara para demostrar el amor que siente por su hijo de tres años y lo besó en la boca.

Sin bien este tipo de demostración de afecto es muy criticada tanto en las redes como por algunos especialistas, muchos padres lo hacen y, en este caso puntual, el joven italiano salió a realizar un descargo por las fuertes críticas que recibió desde que compartió el video.

La primera en comentar en contra de Maradona fue Cinthia Fernández que sin filtro disparó: “Me da mucho asco este tipo. Esto no es normal. Que alguien haga algo ya”, dijo la panelista de “LAM” (El Trece) en su cuenta de Twitter.

Luego se fueron sumando otros que, en algunos casos, fueron muy violentos inclusive intimidantes.

Lejos de quedarse callado, Diego Jr. realizó un fuerte descargo que incluyó hasta insultos: “Estoy acá para contestar a todos estos y estas idiotas que me están escribiendo en Instagram, insultándome. Mi culpa es darle un beso a mi hijo, sí, le voy a dar siempre un beso a mi hijo porque yo lo amo. ¡Le voy a dar un beso siempre! No es un problema de ustedes. La verdad es que es un asco lo que me están escribiendo. Tengo todos los mensajes grabados, guardados, y es un asco. Los enfermos son ustedes que me escriben estas cosas”, dijo el mediático enojadísimo prometiendo acciones legales.