Diego Brancatelli criticó a Mavys Álvarez por hablar tras la muerte de Diego Maradona y dijo que lo hace por dinero

En medio de la polémica entorno a las declaraciones de Mavys Álvarez, quien fue novia de Diego Maradona cuando era menor de edad, Diego Brancatelli fue crítico con ella por hablar tras la muerte del exfutbolista, cuando él ya no puede defenderse. Las palabras del periodistas fueron duramente repudiadas y la mujer decidió responderle.

Brancatelli fue tendencia en Twitter por sus dichos en Intratables y sus palabras llegaron a oídos de Mavys Álvarez, quien contestó con altura a las críticas del comunicador.

“Me sumo a todo lo que estamos analizando acá. Quiero saber bien qué es lo que sucedió y qué rol tuvo en esta historia. Ahora, también hay otras preguntas a resolver: ¿Qué habría pasado si Diego estuviera vivo hoy? No estaría denunciado todo esto. Me parece que ella esperó a que Diego no estuviera para no poder contrarrestar todas las versiones”, señaló Brancatelli.

Mavys Álvarez (16) junto a Diego Maradona

“¿Qué hubiera pasado si Diego le hubiera dejado 1,5 millones de dólares? ¿Haría la denuncia, estaría dolida moralmente por lo que sucedió? Pero la pregunta que le voy a hacer al abogado es ¿cómo va a demostrar que la obligaron a venir al país?”, dijo en defensa del futbolista fallecido.

“Ya preguntó Martín (Candalaft) y hay pruebas, pasajes, es cierto. ¿Con qué pruebas va a demostrar ella que la obligaron?”, consultó el periodista a Gastón Matías Marano, el abogado que representa a Álvarez en Argentina.

“Es cierto que él murió y ella denunció, pero lo que ocurre ahí es que cuando Diego muere y cuando Fidel Castro muere, ella pierde el miedo. La víctima de un abuso sexual muchas veces espera un espacio de seguridad. Ella lo encontró cuando su abusador murió”, respondió Marano y Brancatelli retrucó: “¿Diego es un abusador?”.

“Yo entiendo que cuando una persona de 40 años que mantiene relaciones sexuales con una menor de 16, es un abusador. Cuando ella encontró ese lugar de seguridad lo denunció. Nunca podemos cuestionar por qué la víctima denuncia cuando lo hace”, continuó el letrado.

“¿Qué hubiera pasado si él le hubiera dejado 1,5 millones de dólares? No lo sé, nunca me lo plantearía”, continuó Marano, respondiendo a la pregunta de Diego Brancatelli.

“¿Está dispuesta ella a firmar un documento donde no quiere nada de dinero, ni de la herencia de Diego, ni de la serie?”, dijo el panelista y generó malestar entre sus compañeros.

“Nos solidarizamos si la pasó muy mal, estaría bueno que firme un documento donde no quiere un peso y está buenísimo”, reiteró el panelista.

Los tuits de Diego Brancatelli tras sus dichos sobre Mavys Álvarez

La respuesta de Mavys Álvarez a las acusaciones de Diego Brancatelli

Ante las declaraciones de Brancatelli en Intratables, Mavys Álvarez habló con el periodista que la ayudó a blanquear toda esta situación, y se defendió de las acusaciones del argentino. Es que el periodista considera que la mujer está haciendo esto por dinero.

“No todo en la vida es dinero. Hay cosas como el dolor que uno siente, como todas las cosas que he sufrido y que realmente afectan a una persona: la dignidad, el orgullo de una mujer... todas esas cosas no tienen valor”, expresó la mujer.

“Es una pena que hombres como él estén hablando tan mal de mí o de cualquier otra mujer y que estén revictimizándos”, continuó Álvarez.

“He sentido el apoyo de las mujeres argentinas. Ellas saben lo que esto significa, lo que duele y por eso me han apoyado tanto”, cerró.