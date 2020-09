Detalles “picantes” de Jésica Cirio para el momento de sexo con Insaurralde

En junio, cuando Martín Insaurralde se infectó con Covid-19, no la pasaron nada bien pero ya muchas cosas han cambiado para Jésica Cirio. Así lo dejó ver la modelo en La jaula de la moda donde contó que tuvo un sexo ‘increíble’ con el intendente de Lomas de Zamora y no dudó en afirmar que en la cama es como ‘Superman’.

Este miércoles, Mariano Caprarola condujo el ciclo de moda y comenzó el cuestionario a Cirio fiel a su estilo, preguntándole cómo estuvo el sexo con Insaurralde en el aislamiento, según Contexto Tucumán. “De verdad, y capaz que lo digo y me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales. Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera. (...) Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas. Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay ‘te amo’, besos, abrazos, nos quedamos en la cama....”, dijo Jésica.

El conductor la interrumpió para preguntarle con qué superhéroe compararía al político en la cama. “No sé... Superman”, dijo ella. Caprarola le consultó si no creía algo más ágil como Spider-Man pero ella fue contudente. “No es tan gimnasta, eso dejamelo para mí”, dijo entre risas.

Pero además, Jésica destacó el gran momento que vive con su familia tan unida. “La verdad es que fue muy lindo. No solo la conexión con Martín sino también con Chloe. Disfruté mucho. El otro día lo abracé cargándolo y le dije ’ no puedo creer cómo estamos’. Cuando era más chica, primero no pensaba en casarme, no pensaba en tener hijos y mucho menos que me dure tanto un amor”, concluyó.