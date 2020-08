Detalles en las redes mandaron al frente a Jimena Barón: ¿Volvió con Mauro Caiazza?

Desde hace casi dos meses, poco se sabe de la vida de Jimena Barón. Es que de un momento para el otro “La Cobra” decidió “borrarse” de las redes sociales en medio de una supuesta pelea con Daniel Osvaldo, con quien estaba pasando la cuarentena junto a su hijo Morrison. Pero su ausencia no es total y aunque en su perfil de Instagram o de Twitter ya no hay publicaciones, algunos detalles la mandaron al frente e indicaron que podría estar retomando la relación con otro de sus ex novios.

Fue la panelista de “Bendita” Vicky Braier, conocida en las redes como Juariu, quien descubrió hace algunos días que la cantante había vuelto a la actividad en Snapchat con una foto entrenando en medio de su apagón mediático.

Ahora, la periodista hizo una minuciosa investigación que podría haber develado que Barón estaría retomando su relación con Mauro Caiazza, el bailarín con quien estuvo en pareja entre 2018 y 2019.

Las pruebas que encontró fueron sacadas de la cuenta del que fue su compañero en el “Bailando 2018”, certamen del que fueron subcampeones. La primera de las evidencias es un video en el que se lo ve a Caiazza caminando por la calle mientras alguien lo filma justo cuando una vecina le grita: “¡Vamos, carajo, vamos!”. Hasta ahí no hay nada raro, pero luego del grito se escucha la risa de una mujer y según Juariu sería nada más y nada menos que de Jimena.

Pero el stalkeo y las deducciones no terminaron ahí. Después el bailarín subió otra secuencia en la que se lo ve muy entretenido con un caracol y en escena aparece la mano de una mujer. La relación de la artista con esta publicación es que durante su participación en el reality de baile, Marcelo Tinelli nombró a Mauro como “Caracol”, por su actitud al momento de arrancar la relación. En algunas ocasiones, ella había hecho referencia al apodo y se lo había tomado con bastante humor.

"Caracol" Caiazza era el apodo que le había puesto Marcelo Tinelli por su "lentitud" para avanzar con Barón.

La última prueba, quizás un poco más rebuscada, es la más reciente de las stories de Caiazza. El bailarín compartió una fotografía de un plato de sopa, justamente la especialidad de “La Tonta”, y estaba decorada con perejil, el toque que usualmente le da la ex “Casi Ángeles”.