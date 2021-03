Destrozada: la desgarradora despedida de la China Suárez a Sofia Sarkany

En un principio su relación fue laboral, cuando Sofía Sarkany la eligió como una de las embajadoras de marca para su campaña de Sarkany , lo cierto es que su química se notaba desde el principio, lo que dio paso con el tiempo a una fuerte amistad, llena de intimidades y momentos únicos. En una serie de sentidos posteos, la China Suárez muestra al mundo fotos inéditas de la joven diseñadora, que falleció este lunes a causa de un cáncer de útero , con el que venía luchando desde hace dos años.

“Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”, comienza escribiendo en el posteo dedicado especialmente a Sofia . En el mismo, se puede ver a su amiga en una faceta única, bailando a Michael Jackson.

“Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, dijo sobre un sueño compartido de ambas, de ver crecer juntos a sus hijos.

“Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”, dice finalmente en su carta de despedida.

Las fotos inéditas de Sofia Sarkany y la China Suárez

A través de sus Stories, la actriz compartió varias fotos de la amistad que lucían con orgullo día a día. Las postales demuestran el cariño que se tenían. Compartiendo viajes, acompañando a Rufina (la hija de la China con Nicolás Cabré), riendo, disfrutando y viajando. Un álbum de algunos de sus mejores momentos juntas.

Una amistad sincera.

Junto a Rufina, hace algunos años.

Incluso hacían match en sus conjuntos.

Riendo juntas, disfrutando de momentos.

Dos de las fotos más emotivas las dejó para el final, la primera de Sofia soplando unas velas de cumpleaños, donde la China escribió que “nunca había querido tanto que un deseao se hiciera realidad”, y la última donde llama “ángel” a su amiga.

Una de las fotos más emotivas, de uno de los cumpleaños de Sofia.