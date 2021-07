Después de su paso por Telefe, Alex Caniggia está en tratativas con un importante canal

El futuro laboral de Alex Caniggia ha estado en boca de muchos por la cantidad de especulaciones que hay dentro de la pantalla chica. Un claro ejemplo de eso se evidenció no hace mucho, cuando algunas personalidades de El Trece aseguraron que el influencer formaría parte del panel de “Polémica en el Bar”.

Ante esto, el conductor de Mitre Live, Juan Etchegoyen, habló con el representante de Alex, Fabián Esperon quien no dudó en aclarar la situación. Según Esperon, el hermano de Charlotte Caniggia todavía no ha firmado contrato con el ciclo que emite América TV, pero puede ser que, próximamente, lo haga, según informó MinutoAR.

Google

Puntualmente, Fabián dijo: “No lo confirmo ni lo desmiento. No firmé nada, estoy en tratativas. Sí, es muy factible que lo cierre, pero hoy no firmé nada”. No obstante, el mánager de Alex agregó: “Si alguien dijo que está firmado, está mintiendo. Es muy factible que mañana me llames y te diga: ‘Sí, está hecho’, pero hoy no”.

Por su parte, el representante criticó a los periodistas que dan noticias falsas sin antes confirmar la información: “Lamentablemente en este país se dicen cosas que después por ahí pasan, y dicen: ‘Ah yo ya sabía de antes’. No, no está nada firmado, nada cerrado”.

En el caso de Alex, no sería la primera vez que surgen especulaciones sobre su futuro laboral en la pantalla chica, hace un par de meses, también comentaron que este formaría parte de “Showmatch: La Academia”, pero la información resultó ser falsa.

Quién más iría a “Polémica en el Bar”

Tras la abrupta salida de Horacio Cabak, se dice que Marcela Tauro estaría en conversaciones con el ya referido programa para incorporarse al panel, pero lo cierto es que dicha data tampoco se ha confirmado. Mientras la situación se esclarece, el panel de “Polémica en el Bar” seguirá igual que antes.