Después de “plantar” a Intrusos, Mica Viciconte hizo lo mismo con el programa de Pampita en Net TV

Muy enamorada de Fabián Cubero y quizás con planes más tranquilos durante el 2021, Mica Viciconte rechazó la convocatoria a formar parte nuevamente del staff de Carolina Pampita Ardohain en el canal Net Tv.

A través de su cuenta de Twitter, la ex Combate expresó: “Finalmente no voy a estar con @pampitaoficial por un tema de horarios que no llego a grabar pero le deseo lo mejor y otra vez será. Gracias por tenerme en cuenta”, escribió.

También, hace algunas semanas la rubia tampoco aceptó la propuesta de sumarse a “Intrusos” (América) si bien ya estaba siendo anunciada desde las redes sociales.

La modelo decidió este año dedicarse por completo a la radio y así lo compartió en sus redes sociales hace un tiempo: “Ahora si oficialmente les comunico que voy a formar parte de @showattack , hermoso proyecto y desafío para mi que es trabajar en radio @topfm1049 Gracias 🙏 Los espero de Lunes a Viernes de 10 a 12 FM TOP 104.9 Prepára el mate que este lunes ya arrancamos con todo!”.