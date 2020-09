Después de cuatro hisopados, Marcela Tauro dio positivo a coronavirus

El pico de contagiados se ha dado, como se había previsto, en este último mes. Los números crecen a raudales y sorprende la cantidad de casos que se están dando entre los medios de comunicación. Hoy, quien anunció su contagio fue Marcela Tauro. “Quiero avisarles que di positivo en el estudio de COVID, después del cuarto hisopado. Estoy sin síntomas, aislada. Bien de salud y ánimo”, dijo agradeciendo los mensajes de apoyo de sus seguidores.

La panelista de Fantino a la tarde, también forma parte de dos ciclos radiales, “El Club del Moro”, dirigido por Santiago del Moro, y “No todo está dicho”, bajo la dirección de Guido Kaczka. Ambos programas son de La 100, y parece ser ahí por donde se habría contagiado Tauro.

“Ya no puedo más, Ale -le dijo este lunes a Fantino, saliendo al aire desde su domicilio-. Ya llegó un punto en el que pido tenerlo (el virus) porque es muy desgastante. Es el cuarto hisopado que me hago y el cuarto protocolo, que tengo que ir a casa… Es muy desgastante, ¿entendés?”. Así decía hace unos días la periodista frente a la cantidad de casos cercanos que se habían ido presentando. “Tengo muchos conocidos directos, de trabajo y de otros ámbitos, que están enfermos”, contaba. Y aclaró: “No es una crítica: me parece que el virus está circulando más en agosto”.

En un principio había sido Fantino - ya recuperado, regresó a los estudios de América el viernes 21 de agosto -, pero luego se dio a conocer de que Catherine Fulop. En cada caso, todos los periodistas tuvieron que realizar el protocolo. “Si bien no tuve contacto estrecho con Catherine Fulop porque nos dividimos los días, sí dieron positivo dos compañeros míos en el programa de Guido, entonces nos mandaron a todos a hisopar y a casa. A la mañana salimos en la radio a través de unos aparatos que nos mandaron”, explicó ayer la periodista.