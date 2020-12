Desopilante recreación de Courteney Cox sobre la famosa escena del Pavo en Friends

Se trata de una de las escenas más locas de Friends, donde Monica se pone un Pavo en la cabeza para animar a Chandler (Matthew Perry). Muchos se preguntaba como Cox se puso el pavo en la cabeza de forma segura. Además, hay quien cree que el pavo no era real pero… Courteney recreó la escena en su Instagram, con un pavo de verdad!.

Courteney Cox, en la escena del pavo gentileza

En el vídeo se ve que Courteney se cubrió toda la cabeza y cara en plástico (no hagan esto en casa) y algunas toallas para proteger sus ojos, boca y nariz de los gérmenes y la carne cruda.

Ella tenía varias personas ayudándola incluyendo alguien que le ayuda a poner el pavo en su cabeza, y otra persona que filmaba y le daba consejos.

Courteney también puso una advertencia al inicio del vídeo para aquellas personas que no quisieran ver esto, aka, veganos. “Vegan Discretion Advised”. La mayoría de los fans veganos lo tomaron con humor, ví que uno salió ofendido a decir qué decepción, con todo el dinero que tienes puedes salvar tantos animales y sales con esto? O algo así.

El vídeo no sale del todo bien porque Courteney no pudo meter la cabeza en el pavo, porque Hello! Aun así, la escena quedó para la posteridad.