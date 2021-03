Deslumbrante, Graciela Alfano, al natural, en bikini y con un cuerpo fascinante

Graciela Alfano lo hizo de nuevo, cosechando miles de likes luego de publicar una fotografía donde su belleza es la protagonista. “Hermosa”, “Belleza de mujer”, “La MUJER”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

En bikini negra, al natural y aconsejando a las mujeres cómo cuidarse, así vemos a Graciela en la publicación de Instagram.

No cabe ninguna duda que la actriz tiene miles de anécdotas e historias y nunca pasa desapercibida en sus declaraciones. Sucedió tras la muerte de Diego Maradona, y recientemente compartió que el Diez le obsequió un costoso pero especial regalo que nunca se quitó tras haber contado que ambos vivieron un fugaz romance. “Para un cumpleaños Maradona me regaló un brillantito divino. A mí no me gustaba que me regalen cosas y él me preguntaba si lo usaba y le dije que lo acepté porque era educada. Y un día me lo puse y no me lo saqué nunca más, lo tengo puesto en este momento”, compartió en diálogo con el programa Enganche, de FM 94.7

Otro amor

Graciela Alfano