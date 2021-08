Desde Italia, Donato De Santis mostró la hermosa tradición mendocina de hacer salsa casera y en familia

Instalado desde hace dos meses junto a su mujer y a sus hijas en Puglia, Italia, Donato de Santis disfruta de su familia en pleno verano europeo.

Con la idea de estar cerca de su madre, de 91 años de edad quien tiene algunos problemas de salud, el jurado más divertido de “MasterChef Celebrity” (Telefé), comparte a través de sus redes sociales bellos paisajes y costumbres típicas de su familia heredadas de generación en generación.

Es así que en estos días, de Santis mostró un video cosechando tomates y luego, en familia, preparando salsa: “P E L A T I 🍅. Si bien la familia cultiva entre otras cosas 🍅 como modo de vida, una parte pequeña la usan para hacer la conserva para consumo personal familiar durante el año, así que nos vinimos con Mica al campo a dar una mano a mis primas y de paso no perderle la mano a la tradición…Y no les digo las charlas interminables mientras se trabaja. Apenas puedo subo los videos, acá no hay wifi 😂”, explicó Donato y de inmediato recibió mensajes de Georgina Barbarossa y Cande Vetrano quienes admiraron la tarea.

Lo más llamativo del posteo y su interacción con sus fanáticos, fue la cantidad de comentarios de mendocinos quienes realizaron su aporte en la preparación de la salsa de tomate como una tradición también típica de Mendoza y de varias provincias argentinas.

“Qué lindo volver a lo simple, con lo que uno se crio. Yo soy de Mendoza y seguimos haciendo la salsa tal cual”, “estaba por decir lo mismo, mis padres eran de Mendoza y pasaba mis vacaciones y hacían salsa, dulces q lindo❤️🇦🇷”, “Nonos italianos, de abruzzo. Recuerdo nos poníamos uno al lado del otro, no importaba la edad, yo con mis 5 años, tíos, primos...nos íbamos pasando la botella. Cada uno cumplía su función, desde lavar la botella, comenzar la carga, colocarle peperoni, volverle a colocar tomate, empujar con el palo hasta poner la albahaca que era lo que me tocaba a mí. Que recuerdos por Dios. Ver a mi nono ir encendiendo el fuego y colocar las botellas dentro de los tachos.....esos ojos color turquesa, mi abuela con el mismo delantal siempre...toda la familia sentada uno al lado del otro en el patio típico de casa chorizo, con baldosas borravino y bajo el fresco de la parra, teniendo como vista la quinta hacia el fondo. Se me piantó el lagrimón...una cosa es contarlo y otra haberlo sentido...éramos muy felices y ricos sin darnos cuenta. Creo que si mi nono viviera ahora se volvería a morir...gracias Donato”, dijeron algunos followers.

Otros agregaron: “Que lindo DONATO no se pierde la tradición de hacer su propia salsa de tomates en mi familia también se hacía abrazo grande”, “La maravilla de las buenas tradiciones familiar”, entre otros.