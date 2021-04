Desde España, Oscar Martínez aseguró que no extraña nada de Argentina y le resulta “tóxica”

En septiembre del año pasado, el actor Oscar Martínez viajó a España para retomar el rodaje de una película junto a Penélope Cruz y Antonio Banderas, que se había suspendido por la pandemia de coronavirus.

El filme “Competencia oficial” finalizó su grabación en octubre de 2020, pero el reconocido intérprete no regresó a la Argentina, sino que tomó la decisión de quedarse a vivir un tiempo en Madrid.

En las últimas horas, Martínez dialogó con radio Mitre y expresó: “Me quedaré por lo menos hasta septiembre (de este 2021), para quedarme un año aquí, tratando de hacer la experiencia de buscar alternativas laborales”.

Y ante la consulta del periodista Gonzalo Sánchez sobre si extraña algo de Argentina, el intérprete lanzó de forma contundente: “No”. “No voy a mentir... Me resulta tóxica la Argentina”, detalló.

Y explicó: “Hace un par de años me empezó a bailotear en la cabeza la idea de invertir los tantos, estar 80% aquí y 20% en Buenos Aires”.

Martínez destacó que extraña a sus hijas, nietos y amigos pero describió su estadía en España como un “alivio”.

“Lo estaba pasando realmente muy mal”, señaló sobre su 2020 que mayormente pasó en cuarentena en su hogar.

“El último medio año que pasé allí (en referencia a Buenos Aires) fue encerrado en mi casa: tampoco vi a mis hijas, tampoco vi a mis amigos. Fueron los peores de mi vida. Ni estaba trabajando. Fue horrendo. Volver aquí fue volver al trabajo. Y salir de la reclusión, y caminar por la calle sin miedo. Uno se saca una mochila gigantesca, ¿no?”, aseguró el actor de Relatos Salvajes y El ciudadano ilustre.

Luego, Martínez habló de las diferencias entre Argentina y España en relación a la pandemia de Covid: “Acá es distinto. Desde que yo estoy, no hay reclusión. Hubo restricciones de horarios para los bares y restaurantes, pero salvo porque la gente anda con mascarillas, nada delata en la calle que está la pandemia”.

“Las tiendas funcionan con mucha gente, los restaurantes están llenos, con un aforo. Y en los medios no hay una sola noticia de la pandemia: no hay infodemia. Pero creo que es porque desde hace muchos meses no está en riesgo el colapso sanitario”, sumó.