Descubren una foto inédita de Germán Martitegui cuando tenía pelo

Aunque por título la comida sea lo principal, el rating de MasterChef Celebrity sube y baja por su protagonista no oficial: Germán Martitegui. Desde su entrada al inicio del programa, el jurado se ha ido destacando por sus duros dichos, veredictos lapidarios, alguna que otra pelea y, por supuesto, su constante coqueteo con Vicky Xipolitaquis.

Por eso mismo, cada vez que el chef queda envuelto en alguna disputa del programa, los televidentes al instante se suman para opinar sobre las idas y venidas. Fue justo la semana pasada cuando el jurado quedó en medio de una intriga por las redes sociales a causa de una desafortunada conversación con la “Griega”.

Resulta que Vicky, por nervios o por corajuda, decidió hacer un chiste un tanto desatinado a German, antes incluso de que éste evaluara su plato. “¿Le puedo preguntar algo a Germán que me quiero sacar la duda? Saliendo de la cocina… Perdón, pero esto es un trauma mío que tengo hace mil años que nadie me la contesta, y siempre que veo a alguien que es calvo quiero sacarme esta duda” comenzó diciendo mientras los demás en el estudio miraban intrigados. Después llegó la pregunta que la condenó a la ronda eliminatoria: “¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? Porque no sé hasta dónde llegan”.

Al instante Martitegui puso cara de pocos amigos y le contestó tajante, dando el asunto por terminado. Pero en redes comenzó una seguidilla de intrigas para descubrir cómo se vería el jurado con pelo… incluso si alguna vez lo había tenido. Fue la revista Para Ti quien hizo una búsqueda exhaustiva hasta encontrar, finalmente, un documento que es uno en un millón.

La imagen muestra un Martitegui de unos 25 años, con pelo corto pero abundante. Es una publicación hecha por el chef en 2016, en la que escribió: “Para los que lo pedían… Acá va una foto con pelo”.