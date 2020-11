Martín Baclini fue eliminado del “Cantando por un Sueño” (El Trece) a menos de un mes de su ingreso cuando se enfrentó en un duelo de canciones contra Charlotte Caniggia.

El empresario rosarino habló de acomodos en el certamen y se fue enojado del ciclo de LaFlia.

El ex de Cinthia Fernández no fue el único que habló de preferencias en el jurado por Lizardo Ponce, sino que Charlotte lo dijo sin pelos en la lengua en una de las galas de eliminación.

Finalmente y luego de varios días de la fuerte acusación contra Ponce, el instagramer habló y dijo: “¿Por qué se enoja tanto? Yo quiero ser sincero con lo que pienso y de verdad lo digo. Si yo le ganaba a La Bomba y ella se enoja, tenés razón porque la verdad que la rompés. Sos cantante y sos artista, todo lo que vos quieras”, comenzó diciendo el joven en “La Previa del Show” (Magazine).

Luego agregó: “Ahora, en el caso de Baclini, que está desde el mismo tiempo que Charlotte Caniggia, no son de los mejores, cantan prácticamente igual. ¿Por qué te enojás tanto? Por una opinión que está diciendo el jurado”, comentó.

“El enojo te transforma pero te la agarrás con el menos indicado, que yo no le hice nada a ninguno de los dos. No estoy acomodado en nada. Así que si les molesta, bueno no están más acá así que lo lamento mucho. Les mando un beso y ojalá que haya un repechaje, que puedan volver y que los acomoden a ellos”, concluyó Lizardo molesto.