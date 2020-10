Denunciarán a Yao Cabrera por acoso virtual, amenazas y realizar una fiesta clandestina en plena pandemia

En estos últimos meses, el polémico youtuber Yao Cabrera se ha visto envuelto en varias polémicas y esta vez, enfrenta un nuevo problema: el intendente de Escobar, en Buenos Aires, lo denunciará por acoso virtual, amenazas y la organización de una fiesta clandestina.

El funcionario Ariel Sujarchuk contó en un comunicado que tanto él como varios vecinos de la zona habían sido víctimas de acoso virtual y amenazas, luego de que se clausurase una fiesta clandestina organizada por el youtuber.

El intendente de Escobar expresó: “En un video donde convoca a sus seguidores a agredirme en redes, este personaje inescrupuloso, impune y mentiroso tergiversa los hechos diciendo que no puede ingresar a retirar alimentos o comidas. Es mentira. La casa está clausurada para la realización de fiestas clandestinas como la celebrada allí horas atrás, en una clara transgresión al aislamiento preventivo”,

Y agregó: “Cabrera pretende solidaridad de su público, alterando la realidad sin medir las consecuencias de una conducta violenta, injuriante, amedentradora, abusiva y falaz. La juventud de sus seguidores no otorga impunidad: el acoso es un delito en el que los adultos tenemos responsabilidad”.

La fiesta en cuestión se realizó en Ingeniero Maschwitz y el intendente aclaró que se denunciará a la administración del barrio ante la Justicia ya que considera que hubo falta de responsabilidad por parte de las autoridades.

“No vamos a permitir el delito de acoso o amedrentamiento. Me pongo al frente para proteger a los vecinos y vecinas y denunciar a todos aquellos que violan la ley. Por más persecución que tenga en las redes sociales, no voy a dejar que me tuerzan el brazo”, planteó.