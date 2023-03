Delfina Gerez Bosco lució más diosa que nunca al posar de rodillas y con una bikini diminuta

Delfina Gerez Bosco saltó a la fama en 2008 como una de las bañeras de El Muro Infernal, uno de los programas que condujo Marley en Telefe. Luego, continuó con su carrera en los medios y, actualmente, es parte de El Hotel de los Famosos.

La modelo y conductora es una de las revelaciones del reality de Eltrece en su segunda temporada y tiene a todos atrapados con su romance, que generó polémicas fuera del hotel.

Gerez Bosco se enamoró en el programa del ex-boxeador argentino, Martín Coggi, con quien apostó a la convivencia tras la finalización del reality del que ambos formaron parte y donde se conocieron.

Es que esta pareja no pasó desapercibida, ya que aseguran que ella continuaba en pareja previo a ingresar al hotel con Fernando Beni, el padre de su hijo Gennaro. Esto generó revuelo, pero finalmente se separó y volvió a apostar al amor.

Su estado de enamorada la hace lucir radiante y eso quedó en evidencia en las fotos que subió desde la pileta del enorme jardín del hotel donde grabaron una de las apuestas más grandes de Eltrece.

La modelo posó para el calendario que hicieron del programa y lo dio todo al lucir su increíble físico con una bikini reveladora de tiritas.

Delfina posó de rodillas en la pileta y en otra de las imágenes, desde adentro de la piscina con medio torso afuera, por lo que sus curvas se lucieron como nunca.

“La mejor lejos simpática y transparente ojalá que ganes”, “Hermoooosaaa la negra!!!”, “Hermosaaaaa la reina del eje, la mejor de todas”, “Naaaa que diosaaa”, “Delfina eres hermosa en todo sentido! Eres una muy buena persona!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Delfina Gerez Bosco se tomó una selfie y su delantera llamó toda la atención

Delfina Gerez Bosco compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se la veía al borde de una pileta, tomándose una selfie mientras su delantera era la protagonista de la escena. En la imagen, la modelo llevaba puesta una bikini rosa que apenas cubría sus pechos.

La publicación fue compartida en las primeras horas del lunes y en el pie de foto se podía leer: “Sea feliz, no joda al prójimo”. No se sabe si ese comentario estaba destinado a alguien en particular.

La conductora subió una foto en que su delantera causó sensaciones.