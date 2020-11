La presencia de Dolli Irigoyen como la nueva juez en el plantel fue una dura sorpresa para todos los participantes del MasterChef Celebrity. Cuando todos creían tener un descanso del jurado más estricto del reality, terminaron encontrándose con un hueso mucho más duro de roer. Germán Martitegui se encuentra en periodo de aislamiento obligatorio por dar resultado positivo en Covid-19 y fue la famosa chef quien lo reemplazó. “Voy a ver si me sale su mirada”, dijo Dolli cuando Santiago del Moro hizo su presentación formal.

En la misma gala, comenzaron los reemplazos de los participantes contagiados por coronavirus. Christian Sancho fue quien tomó el lugar de Vicky Xipolitakis mientras que Natalie Perez cuidara el lugar de “El Polaco”. “Estoy muy nerviosa. Lo veía en la tele y ahora estoy acá”, dijo Natalie, mientras que Christian aseguró que, aunque le ha salido bien, solo ha cocinado para sus amigos. Ambos recibieron un mensaje de apoyo de los concursantes que reemplazan.

Los últimos seis participantes del programa tenían que enfrentarse a su última noche antes de la gala de eliminación y la tensión subió cuando la jurado comenzó a recorrer las islas largando retos a diestra y siniestra. “Estoy sufriendo con tus dedos”, dijo al ver cómo Sancho cortaba la cebolla.

“No cancherees”, le contestó tajante al Turco García cuando el ex futbolista festejo por su buen tiempo. “Es la reencarnación de Germán, o me parece que es peor”, dijo García. “El aceite de coco es una modernidad de los veganos”, sentenció a Sofía Pachano cuando la joven no encontró el producto en el mercado del set. Su presencia era implacable.

Pero su paseo por las islas era nada a comparación de lo que se venía con sus devoluciones. A pesar de que en general felicito a varios de los concursantes con sus platos finales, hubo uno al que no le tuvo compasión. Fede Bal se presentaba emocionado con su Tourneado de lomo sobre base de papa rosti con muzzarella, y bromeando dijo detrás de escena que hasta podría enamorar a cualquier mujer con su receta. Pero Dolli no tuvo piedad:

“La ejecución al principio fue buena y, sobre el final, re cocinaste el lomo, la rosti no está rosti...Y el agregar una muzzarella, cuando hay una panceta y tanto sabor intenso, no suma”, comenzó diciendo la jurado. Aunque lo peor vino cuando la chef definió la salsa que acompañaba la carne de Fede: “Esto parece un tetrabrik”. Sin nada más que decir Fede tuvo que admitir: “Lo arruiné. La verdad, era un vino de cartón. Triste”.

Buscando apoyo en el conductor, Bal miró a Del Moro diciendo: “No sé con quién me quedo, si con Germán o con Dolli”. Ya casi no se pueden contar los constantes enfrentamientos entre Fede Bal y Germán Martitegui, pero al final, el hijo de Carmen Barbieri terminó hasta extrañando al jurado: "Que te digan que es un tetrabrik, en este show, no va ", concluyó el actor.