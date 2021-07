De Disney a Pappo: una participante sorprendió con su versatilidad a los coach de “La Voz Argentina”

El jueves por la noche, en una de las galas de audiciones en “La Voz Argentina”, se presentó en segundo turno una participante que gracia sa su versatilidad deslumbró Lali Espósito, Ricardo Montaner y Sole Pastorutti.

“Dicen que tiene una voz de película” aseguró Marley al presentar a Azul Masjuan, oriunda de Tigre, quien tiene orígenes en la comedia musical. “No puedo creer lo que me está pasando”, confesó frente a las cámaras, momentos previos a subirse al escenario.

Su elección para explayar todo su potencial fue “How far I’ll go”, de Alessia Cara, un tema famoso por ser parte de la película animado de Disney Pixar “Moana”. Segundos antes de terminar, Lali y La Sole se dieron vuelta al unísono: “El equipo de las chicas”, bromearon ambas.

“Era un desafío y quise jugar con algo nuevo”, expresó Azul cuando le consultaron el motivo de su elección musical. Cuando le pidieron que cante algo en español, la joven se animó a hacer “Juntos a la Par”, de Pappo, confirmando de esta manera la camaleónica voz que posee.

“Me arrepiento de no haber apretado el botón”, confesaron los hermanos Montaner. “Tenés una voz preciosa, una voz que tranquilamente puede cantar los clásicos del Rock Nacional. Eso habla de tu versatilidad. Podés sorprendernos mucho dentro de lo que viene y me gustaría estar de la mano con vos cuando eso pase”, fue la devolución de Espósito.

“Todavía no te has enterado de lo buena que eres. Si tu te limitas, la gente no podrá darse cuenta de lo que eres”, aseguró Mau. “Estuviste muy acertada con la elección. Yo no me le animo a esa canción”, dijo Soledad, mostrando su sorpresa.

Finalmente, la joven de 20 años eligió ser parte del equipo de Lali, aunque en la entrevista previa apuntó que, en caso de que todos se dieran vuelta, ella ya tenía tomada su decisión: “Creo que me gustaría Ricardo porque es un groso. Muy profesional y cariñoso”.