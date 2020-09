Darío Lopilato, ¿nuevamente tío?

La maternidad acompañada de un proyecto de familia es un gran sueño hecho realidad para Luisana Lopilato. Esto se materializó cuando se enamoró de la estrella canadiense Michael Bublé y, después de vivir un casamiento de cuento de hadas (en Canadá y Argentina) se convirtió en mamá de Noah, Elías y Vida, su primera hija mujer. Hoy la cuarentena en Canadá los encuentra más unidos que nunca y llena de proyectos, la actriz aprovecha el tiempo en casa para darle lugar a cosas que antes no registraba tanto, como su página web.

Bublé y Luisana Lopilato tienen una bella familia.

Para promocionar su nuevo sitio, donde comparte desde sus proyectos televisivos y cinematográficos hasta las tapas de revista que acumula a lo largo de su carrera, Luisana acudió a un clásico que jamás le falla: un video de humor donde interactúa con su hermano actor Darío Lopilato.

Durante el tiempo que dura el acting de los ex Casados con Hijos, Luisana, que lleva puesta una remera grabada con la frase: “Me creo mil”, le pide a Darío que adivine la noticia que tiene para darle. “¿Te teñiste el pelo? ¿Te vas a comprar una mascota? No me digas, ¿Me vas a volver a hacer tío?”. La respuesta del otro lado de la pantalla fue un contundente “no” de la actriz quien le explicó, en un guiño a sus 5 millones de seguidores, que se trataba de una actualización de su página oficial, según TN.

Los hermanos se comunicaron vía on line.

Si bien “Lu” no cierra las puertas de volver a ser mamá otra vez, este año admitió que sus hijos son los tres muy chicos y que aunque le gustaría tener otra nena, hoy los tiempos no le alcanzan para ocuparse sus herederos como quisiera.

“Tener tres hijos y más siendo una mamá como la que quiero ser, que me ocupo de todo, es difícil. A veces es la culpa de querer estar siempre con uno y darle tiempo al otro, y después con otro. ¡La culpa como madre me persigue! Por el momento no tengo búsqueda porque también estoy con cosas de trabajo y quiero disfrutar a mis hijos. No sé, después veré, capaz que pasan los años y se me van las ganas o digo: “Uy, quiero tener otro bebé”. ¡Me encantaría tener otra nena si tuviera en el futuro! Para tener las dos parejitas. Los dos nenes y las dos nenas. Pero no sé, sí pasa que venga lo que venga”, confesaba en diálogo con revista Caras a principios de la cuarentena.