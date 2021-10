Darío Barassi mostró una foto de cuando tenía 20 años y sorprendió a todos: “¡Mucha Facha!”

Con su característico y desopilante humor, Darío Barassi despierta las risas de todos en su programa “100 Argentinos Dicen”. Sus ocurrencias y espontaneidad le brindan un aire fresco a las tardes de El Trece.

Este jueves el animador estaba haciendo su habitual intercambio de pregunta respuesta con uno de los concursantes y una contestación de este último le dio el pie a Darío para contar que no estaba tomando mucho alcohol, pero que si estaba comiendo de más: “No, yo no estoy escabiando nada. Yo, comida....Como estoy comiendo. Engordé el kilo y medio que había bajado. ¡Y se me notaba”, dijo, hasta que se acordó de una foto de su juventud que hace poco le mandaron.

“Hoy me llegó una foto mía de pendex... ¡Mucha facha! Pasame el celular, la gente quiere ver”, expresó Barassi y una productora le arrimó su teléfono celular y se pudo ver una fotografía del conductor, donde se lo ve sonriente, con el cabello largo y unos lentes.

“Ahora me convertí en un señor”, expresó en tono de queja y exclamó: “¡Miren lo que era! Yo siempre muestro fotos mías hecho un gordo nab... Acá hubo un pasado”, expresó mientras que los presentes elogiaban lo bien que salió en esa imagen.

“¡Te comiste un contenedor”, se oyó un grito y Barassi se lo tomó con mucho humor y entre risas cerró: “¡Soy ocho veces esto. Mirá qué lindo estaba!”.

Respecto a ese último comentario que le hicieron a Darío, recordemos que no es la única mención que le han observado respecto a su físico, ya que hace unos días, una seguidora atacó al sanjuanino con un agresivo mensaje gordofóbico.

“Volvete saludable, así te tienen más tiempo y cuando tu nena se dé cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos! No lo tomes como una agresión por favor, pero ¡es así”, escribió de forma hiriente la internauta.

Ante esta durísima crítica, el sanjuanino no se quedó callado y decidió presentar su descargo a través de una historia donde expresó: “Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola. Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia en cambio, si”, respondió el actor con seriedad.