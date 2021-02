Darío Barassi anunció su alta de Covid-19 el mismo día que Monchi lo reemplazó en la tele

Antes de que terminara el mes de enero, Darío Barassi comunicó que se había contagiado de Covid-19 por lo que se aisló con su familia y no pudo seguir con la conducción de “100 argentinos dicen”. Pero hoy todo cambió. El también actor reveló que ya recibió el alta, el mismo día en que Monchi Balestra lo reemplaza en el programa de juegos.

En su cuenta de Instagram, el artista nacido en San Juan se filmó para anunciar que ya tenía el alta médica y reveló en detalle cómo fue su enfermedad, la de su mujer y su hija. “Hola gente, ¿cómo va? Como todas las comunicaciones oficiales yo las hago desde el trono, que es mi oficina. Este es un mensaje para todas las personas que me siguen en esta cuanta: para mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y para todos ustedes. Finalmente, mi familia y yo estamos terminando el tránsito del covid”, comenzó el actor.

“Yo era una población de riesgo por el tema de mi sobrepeso, que me enteré ahora que soy obeso, no lo sabía... Pero arranqué la enfermedad con mucho miedo, muy preocupado. Tuve todos los síntomas del mundo: me quedé sin gusto, sin olfato, me dolía la cabeza, tuve malestar estomacal, tuve fiebre y tuve gripe, pero tuve todo con liviandad”, sumó.

Respecto al alta médica, Darío optó por ser cauteloso: “Obviamente hay que esperar un período de tiempo, para ver cómo está todo el sistema pulmonar y el sistema cardiovascular, pero seamos optimistas, ya mañana tenemos el alta. Nos vamos a ir reinsertando socialmente de a poco, porque quedan algunos resabios, como el cansancio. Y si bien la capacidad de contagio es menor, no es nula todavía. Vamos a esperar 2 o 3 días más para salir, para no estar expuestos”.

Y en las redes, la gente le demostró su amor y le hizo saber que lo quieren ver nuevamente al frente del programa de juego de El Trece ya que inundaron de mensajes Twitter y convirtieron a “100 argentinos dicen”, “Monchi” y “Barassi” en Trending Topic.