Daniel Malnatti sufrió un violento robo en el barrio de La Boca: “Inmediatamente pasé a ser un ‘muerto civil’”

El pasado viernes 17 de septiembre no fue un día cualquiera en la vida de Daniel Malnatti, ya que vivió una terrible situación en el barrio porteño de La Boca cuando tres sujetos armados lo asaltaron cuando salía de cenar con su pareja.

Fue en el sitio web de TN donde el periodista de Telenoche (El Trece) contó de primera mano lo que sintió tras el violento asalto: “El viernes a la noche me robaron en La Boca y a partir de ese momento cada hora que pasó me resultó inútil. Sin Whatsapp, sin documentos, sin dinero, sin auto, sin tarjetas y sin Gmail entré en una especie un limbo entre la tierra y “la nube”. Inmediatamente pasé a ser un “muerto civil”. Y ya no pude hacer nada”, comenzó Daniel.

El periodista fue abordado por tres delincuentes en cercanías de la emblemática pizzeria Banchero.

Luego, Malnatti realizó un detallado relato del hecho delictivo: “El del medio sacó un revólver y me la puso en la frente. Me arrancó la billetera que suelo llevarla atada a una cadena para no perderla. En medio de ese forcejeo un tanto confuso, veo que los otros dos habían tirado al suelo a Sol y la arrastraban por la vereda. Cuando el que tenía el arma se da vuelta y encara para poner orden, yo -que hasta ese momento había demorado el asunto-, le grito ‘tomá’ y extiendo sobre su mano mi celular”.

“Sol lloraba. Siempre lleva el celular en el bolsillo y esta vez lo tenía en la cartera que le arrancaron. Pasó por al lado un señor de buzo blanco que llevaba un changuito y dijo como para sí mismo ‘deberían haber gritado’. En la comisaría me escuché declarar que nos habían robado tres pibitos y pensé ‘que b..’. Por último, el domingo a la mañana un amigo con quien trabajo en la radio me dijo ‘y para qué vas a esos lugares’, continuó el ex CQC.

“Te quedás con muchas dudas. Pensás que las cosas podrían haber sido de una manera o de la otra muy distinta con tan solo haber cambiado un detalle. Te alegrás de no haber recibido un balazo. Todo junto. Los momentos límites son escasos en la vida ya que la existencia diaria navega la mayoría del tiempo en la intrascendencia”, reflexionó el notero sobre el incidente y sus consecuencias.

Tras estas primeras sensaciones, Daniel reveló que lo más impactante para él fue descubrir que los asaltantes no eran unos delincuentes cualquiera: “¡Altos hackers habían resultado!”, señaló y luego explicó el daño posterior que causaron tras el robo: Cuando abro la página me asusté más que la noche anterior. Todas mis cuentas estaban en cero. En ese momento cobró nueva significación lo que me gritó el tipo del revólver mientras me apuntaba. ‘Dame los documentos, las tarjetas. Dame los documentos o te quemo’, bramaba. Me sentí otra vez regalado. Esta vez vía web. Eran las 12:30 de la noche y me esperaba otra noche sin dormir”.

Por último, el cronista enumeró cada uno de los pasos que los malvivientes tuvieron que hacer para quedarse con su dinero: “Tenían que desbloquear mi celular de 6 dígitos, hackear mi usuario del home banking y también mi clave. Generar una clave (o token) virtual a partir de una segunda app y recién ahí hacer la transferencia. La noche anterior no había dormido y ahora tenía que tramitar una nueva denuncia que finalmente me tomó dos horas”, cerró Malnatti.