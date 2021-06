Dani La Chepi recordó su paso por “Sábado Bus” y confesó la dolorosa razón por la que dejó el programa

Dani La Chepi sigue sorprendiendo a cada momento a través de sus redes sociales y luego de su participación por “MasterChef Celebrity” (Telefé) en donde se hizo popular y querida por muchos argentinos.

Entrevistada por la revista Pronto, la rubia habló de su hija, su pareja y sus proyectos y el excelente momento que vive luego de su paso por el reality de cocina del canal de las pelotas.

Partícipe en varios ciclos televisivos como Enamorarte, Salvajes, Chiquititas, Rincón de Luz, Casi ángeles, Amor mío y Bella & Bestia, la mediática no sobresalió hasta que llegó al programa de Nicolás Repetto “Sábado Bus”.

En el programa de entrevistas y juegos Dani La Chepi era una de las famosas “chicas Saracatunga” -junto con Eliana Guercio, entre otras-, y se destacaba en los números musicales del ciclo como también a la hora de servir la comida a los invitados.

Durante la entrevista, La Chepi recordó sus comienzo en la televisión y dijo: “Mi carrera artística me fue sorprendiendo sobre la marcha porque mi sueño de chica era ser perito en papiloscopía. Pero para eso tenía que entrar en la escuela de suboficiales y ahí mi viejo dijo: ´No, no, policía no´. Entonces me metí a estudiar secretaria ejecutiva bilingüe pero al segundo año dejé porque para ese entonces ya estaba bailando en Sábado bus, por Telefe”, comenzó diciendo la artista.

Luego agregó: “Fui bailarina de Nico Repetto durante tres años hasta que me salió un tumor en el pie y tuve que dejar. Me caí bailando en vivo y fue durísimo: se abrió el telón, empezamos a bailar y ese día me habían puesto por primera vez adelante. En un pase de baile, sentí que me estaban cagando a tiros el pie, casi me desmayé del dolor y me caí. En eso, Romina Propato, la mujer de Mariano Iúdica que era una de las bailarinas, me cubrió, me tiraron para atrás y siguieron bailando” detalló la mamá de Isabella.

Sobre cómo siguió esa noche, La Chepi dijo: “Se cerró el telón, fuimos al corte y Repetto me dijo de todo menos linda. Me llevaron al Sanatorio Mitre y me diagnosticaron un tumor en el pie izquierdo. Me sacaron hueso de la ingle para reconstruirme el pie porque el tumor me había comido el hueso de un dedo. Estuve tres meses esperando el resultado de la biopsia, dio bien y me dijeron que era un condroma de cartílago, que es un tumor benigno que puede salir en cualquier parte del cuerpo. Volví al tiempo a Sábado bus con el pie vendado y me ponían al fondo para justificar el sueldo”, finalizó diciendo Dani a la revista Pronto y organizando su agenda con nuevas propuestas para seguir en el medio.