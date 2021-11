Dani La Chepi apuntó contra Wanda Nara en su cuenta de Twitter

Este martes Telefé transmitió la primera parte de la entrevista de Susana Giménez con Wanda Nara por el escándalo de la mediática con su marido Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez.

Con frases contundentes, la hermana de Zaira Nara, dijo que perdonó a su marido y que juntos apostaban a la familia antes que nada.

Desde Buenos Aires, Dani La Chepi no pudo mantenerse al margen mientras escuchaba atenta el relato de la rubia y uso su cuenta de Twitter para opinar sobre el tema que se instaló en la opinión pública desde hace varias semanas.

Por primera vez, la ex participante de “MasterChef Celebrity” hizo referencia al escándalo entre los mediáticos.

Redes de Dani La Chepi

“Wanda hablando de valores y se metió con el amigo de su marido”, expresó la rubia en su cuenta de Twitter junto con un emoji con los ojitos hacia arriba. La referencia apuntaba directamente a la relación de la empresaria con Mauro quien era supuestamente amigo de Maxi López, su exmarido.

El posteo de Chepi apareció luego de que la entrevistada expresó desde París: “Decían cosas que una mujer como yo, con mis valores, no hubiera nunca escrito y tampoco me hubiera esperado con la relación que nosotros tenemos que no me lo hayan contado del otro lado. Eso fue lo más grave que pasó”.