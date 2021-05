Dan Breitman se negó a jugar en “Pasapalabra” e incomodó a todos

Dan Breitman es un invitado recurrente de “Pasapalabra” y sorprendió este miércoles al levantarse en medio de un juego y negarse a seguir participando: “No quiero jugar a esto”.

Dan Breitman se rebeló al aire en Pasapalabra .

Ni bien Iván de Pineda anuncio que llegaba el juego “Deletrea la palabra”, Breitman miró a Kevsho, uno de los integrantes de su equipo y le dijo: “¿A vos se te ocurrió jugar a esto? ¡Es muy difícil este!”. “Sí, ¡perdón!”, le respondió el instagramer.

Transcurrido 60 segundos de 75, Dan se levantó molesto: “No, no puedo jugar a esto”, se sinceró y sonó “Gracias por venir”, el clásico de Gustavo Cerati, y el actor empezó a bailar frente a un conductor muy incómodo.

“¡Este juego no me gusta! ¡No lo puedo jugar, no lo entiendo, soy lento! ¡Pero bailo!”, exclamó el humorista, mientras miraba fijo a la cámara.

“Es la primera vez que se nos rebela un participante en medio de un juego”, dijo de Pineda quien intentaba poner orden y organizar el futuro del juego y del programa. “¿Te diste cuenta que te dio vuelta todo? ¡No es así, mandalo a dirección!” reaccionó la participante del otro equipo, la actriz Mirta Wons.

El Bailarin y cantante se justificó alegando una imposibilidad para finalizar el juego y se dirigió a la producción: “Lo planteo ante la producción y si hay que echarme, se me echa y que venga otro participante. Yo no puedo jugar este juego porque no me da la cabeza”, advirtió.

“Dan, estás cuasi en penitencia, silencio”, puso orden Iván. “Que desmadre de jueves, les prometemos que mañana viernes volvemos a la normalidad”, señaló el conductor al finalizar el programa.

Este momento incómodo no pasó desapercibido y molestó a muchos de los televidentes, quienes en Twitter expresaron su repudio al actor, que ironizó sobre la situación.

En otra intervención más agradable, Breitman contó que estuvo a punto de formar parte de la banda argentina de pop “Mambrú”, pero no superó la etapa de baile en el casting.