Dan Breitman se animó y le declaró su amor a la persona menos pensada

Histriónico y verborrágico Dan Breitman, se destaca en cada gala del “Cantando por un Sueño” y agradece a los fanáticos quienes luego de cada presentación elogian las excelentes performances que realiza el dúo en el programa del Trece.

De visita en “LAM”, el actor comentó lo bien que la pasa en el reality de canto de LaFlia y la dedicación y los cuidados que la producción tiene en cuanto a la aplicación de protocolos sanitarios luego de algunos casos de contagios de Covid 19.

Sorprendido por la popularidad alcanzada desde que forma parte del show conducido por Ángel De Brito y Laura Fernández, Breitman contó que en su barrio hay mucha gente que lo alienta siempre.

“Me felicita la gente, me dice cosas. Cuando llegué acá, el que me recibió me dijo ‘qué bueno tu monólogo ayer de Moria o me gusta la canción ésta’”, contó Dan entusiasmado con lo que está viviendo en esta complicada época de pandemia.

Inmediatamente el invitado agradeció al carnicero de su barrio -Almagro- por elogiar siempre sus presentaciones cada vez que el actor va a comprar carne: “El carnicero, que está re fuerte, es un capo.... Le mando un beso. En realidad, yo me llevo mejor con el padre... Pero me gusta el hijo, que siempre está ahí cortando los bifecitos que yo le llevo a mi hermano... Me dice todas cosas lindas, que soy un capo, que canto bien”, contó divertido y para finalizar agregó: “No sabés lo que es el carnicero, está todo tatuado”.