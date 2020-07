Damián Pier seguirá en la TV: luego de salir campeón de Bake Off fue convocado al Bailando

Luego de un domingo de definiciones en el programa de pastelería “Bake Off” (Telefé) y con Damián Pier como ganador por la descalificación de Samanta Casais, este lunes Ángel De Brito confirmó que ahora quieren al joven rosarino para otro reality importante.

Según el conductor de “LAM” (El Trece) Pier está convocado por el Bailando y aún resta saber si el flamante ganador aceptará la nueva propuesta.

Pier fue uno de los favoritos de Marcelo Tinelli quien, en algún momento, recomendó el programa de pastelería y alabó una torta con sabor a fernet que preparó el joven pastelero.

A través de su cuenta de Twitter, el ex de Guillermina Valdés, elogió la preparación y le dijo a Damián que quería probarla.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, de Radio Mitre, el ganador de Bake Off habló sobre la posibilidad de participar del certamen de baile: “Ya que hable de mí generó tanta repercusión y salió en todos lados, así que no me imagino lo que sería si se hace realidad. Yo me animaría. Soy bastante caradura. Voy a tener que llevar la tarta o cocinarla en vivo en la previa del Bailando. Soy de divertirme y hacer payasadas. Sería muy divertido estar ahí. No me quiero imaginar si me tienen que juzgar esos grosos viéndome bailar. Sería muy gracioso pero tal vez puedo aprender”, comentó entusiasmado.