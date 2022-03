Damián Betular furioso en Masterchef con Joaquín Levinton por acusarlo con un cuchillo: “Es guerra”

Joaquín Levinton se convirtió en uno de los personajes de Masterchef Celebrity de esta temporada y es de los que más hace rabiar a los jurados del certamen con sus ocurrencias. A tal punto, que hizo enojar a Damián Betular este miércoles al señalarlo con un cuchillo y el chef le explicó el grave significado que eso tenía en código gastronómico.

Juariu, la Peque Pareto, Tomás Fonzi y Joaquín Levinton se disputaron las medallas plateada y dorada, pero no fue una muy buena noche para los dos únicos varones que quedan en competencia. Incluso, se llevaron un duro llamado de atención por el pase de recetas, sobre todo al cantante de Turf a quien le reclamaron que no copie a sus compañeros.

En las pruebas personas del miércoles, los famosos tuvieron que apelar a la creatividad y los desafiaron a preparar un plato en el que la cebolla fuera la protagonista. Juariu y Fonzi decidieron hacer una tarta con los mismos ingredientes, por lo que Damián Betular se los prohibió y les pidió que se pusiera de acuerdo para diferenciarse.

“Es que iba a hacer una sopa pero se la pasé a Joaquín”, se excusó Tomás Fonzi con el chef respecto a la coincidencia con su compañera. Y esto hizo estallar a Betular.

Joaquín Levinton, el rebelde de Masterchef Celebrity

“Tomi a veces, pobre, trata de chusmear mis recetas”, se excusó el músico detrás de cámara en un intento por dar vuelta la tortilla con su clásico humor. Enojado, el chef arremtió contra el artista: “Pero Joaquín chorea recetas, chorea medalla, chorea talento, chorea todo”.

Fuerte cruce entre Damián Betular y Joaquín Levinton.

Atento a que Betular hablaba de él, desde la estación de al lado, Levinton intentó responderle a la distancia con algunos gritos mientras levantaba el cuchillo en el aire en modo de señalamiento.

“No me acusés con le cuchillo a mí eh, en el código gastronómico si me acusás con un cuchillo es guerra”, le advirtió Betular, quien pasó de la sonrisa a la seriedad en cuestión de segundos.