Damián Betular desplegó su talento con un baile árabe en la carpa de Bake Off: “Mirá lo bien que me paro”

Al comienzo de la gala de este miércoles en “Bake Off”, el jurado compuesto por Damián Betular, Dolli Yrigoyen y Pamela Villar le mostraron a los 10 participantes restantes la forma correcta de trabajar el chocolate, ya que el desafío consistía en elaborar tabletas de este alimento.

“Van a tener que preparar dos tabletas de chocolate, con dos tipos de chocolates distintos, pero cinco de cada una, que tienen que tener un relleno y decoración propia”, los sorprendió Paula Chaves al relatar el duro reto.

Mientras los concursantes realizaban sus preparaciones, los jurados se acercan a las cocinas de cada uno para asesorarlos en sus tortas e interactuar con ellos, algo que a veces provoca cruces picantes llenos de idas y vueltas o suceden acontecimientos desopilantes, como el ocurrido en esta gala, cuando Betular sorprendió a Kalia con una extraña solicitud.

“¿Vos bailas árabe?”, le consultó el pastelero, a lo que Kalia afirmó y lo retó a realizar una coreo, algo que Damián aceptó y entonces ambos comenzaron a realizar un improvisada danza que terminó con el jurado en el piso y ante el intento de la competidora por sostenerlo, Betular gritó: “No, no me tenés que tener. Mirá lo bien que me paro, hay que tirar caderas”.

“¿Hacés el baile de la serpiente o de la soga?”, le preguntó desafiante otra vez el chef, a lo que la profesora de pintura contestó frente a cámara: “Betu, no puedo... o cocino o bailo, las dos cosas no”. A continuación él le pidió a Kalia si podía vestirse con algún outfit árabe para el próximo episodio: “Si conseguís, ¿me pedís uno a mí en talle M? Yo también quiero”, lanzó cuando ella le habló de sus ropas temáticas.

Finalmente, tras el divertido momento llegó el tiempo de presentar los platos y el jurado no tuvo piedad con Kalia, a la que destrozaron con sus devoluciones: “Esto es para decir chau”.

La participante no fue la excepción, ya que al igual que el resto de sus compañeros, no estuvieron a la altura del desafío, por lo que se tomó la decisión de no elegir pastelero del día y no entregar los 5 minutos de beneficio para la gala de eliminación.