Daisy May Queen dijo que no se pondrá vacunas debido a que no son veganas

Poco se sabía de la vida de Daisy May Queen desde que decidió abandonar todo e instalarse en la India para tener un cambio rotundo en su vida. Parte de su cambio, implicaron una nueva forma de vivir, más tranquila, menos exigente y con algunos de los principios que se conocen en el país. Ahora se hizo vegana y practica yoga y hace meditación todos los días.

Pero mientras ella estaba allá, comenzó la pandemia del coronavirus que cambió para siempre la vida cotidiana como se conocía. Sobre todo en el país donde ella vive, la situación se descontroló, sobre todo por la sobrepoblación y las enormes faltas de normas de salubridad en gran parte del territorio. Hace meses la situación epidemiológica es terrible y ya llevan más de 400 mil muertes. Ni hablar de la nueva cepa Delta que provocó la suba de las últimas 100 mil muertes por ser mucho más contagiosa.

Pero parece que la locutora ha decidido seguir sus principios por sobre la situación social del lugar donde vive. Cuando fue contactada por Juan Etchegoyen, el periodista le consultó sobre como es estar tan cerca de la gran cantidad de casos y fallecimientos: “No veo sino me amargo”, fue lo primero que dijo.

“Ahora hay más normalidad y los negocios están abiertos todo el día. En los últimos meses estuvimos sin casas y sin poder salir, todo muy estricto y reducido, pero hoy está más normal la cosa”, explicó.

Se ha convertido en terraplanista. Google

Las vacunas en la India

La siguiente pregunta fue directo a la vacunación. En la India se producen la Covaxin y la Oxford-AstraZeneca, llamada Covishield, pero la locutora de 55 años sorprendió: “No me di ninguna vacuna”.

Sus razones fueron: “No me vacuné porque la vacuna no es vegana. La verdad yo me siento bien, no me enfermé en todo este tiempo, tengo mis serias dudas con el tema de la vacuna porque no te evita que te enfermes y también cuando te enfermás, lo podés hacer gravemente y morir”.

Está instalada en la India desde hace años. Google

Daisy cree en la medicina natural. Google

Hoy ella se identifica como terraplenista y entre sus creencias confiesa que no cre en la ciencia, sino en la medicina natural. “Me parece que no es una vacuna y por eso, voy a esperar…No tengo confianza”.

Para terminar, la locutora habló de un derecho que reclama: “También quisiera hablar el derecho de las personas que no quieren vacunarse, todos tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Los medios y los gobiernos de todo el mundo están presionando mucho para que la gente se vacune”.