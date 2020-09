Dady Brieva habló de su trabajo: “Estamos aguantándola y viendo qué es lo que pasa”

La actividad artística ha sido una de las más afectadas durante la pandemia de coronavirus y la situación de muchos actores en el país es crítica. Tras algunas semanas de silencio, Dady Brieva volvió a hablar de su presente laboral y cómo afronta la pandemia de coronavirus.

A la salida de la radio en la que trabaja, el actor brindó una entrevista a “Implacables” de El Nueve. “Estoy muy bien. No vengo todos los días. Vengo uno o dos y después lo hago desde casa. ¿Cómo estoy? Trabajando con los chicos, haciendo los quehaceres domésticos, tratando de cuidarnos y de cuidarse. Ver cómo están todos. Mi vieja en Santa Fe”, dijo.

“¿La temporada? Creo que no se va a hacer. Milite, milito. No creo en el streaming. Me niego a ver cine por plataforma. Pero por discapacidad, no para hacerle guerra a nadie”, dijo al ser consultado sobre la actividad teatral en el verano.

El Midachi siguió con una broma sobre el tema: “El libro leerlo y mojarme el dedo para dar vuelta la hoja. Y el teatro me gusta el teatro. Lo veo muy difícil. Lo más probable es que yo me ponga tetas antes de que salga el teatro”.

“Estamos aguantándola y viendo qué es lo que pasa. Es una postura, que hay que entenderla. También está la propuesta de Nito Artaza”, cerró sobre el “Auto Teatro”, una alternativa que propuso su colega inspirado en el “Auto Cine”.