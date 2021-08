¿Cuánto mide Tini Stoessel?

Tini Stoessel no para de cosechar éxitos en su carrera musical. La joven y Manuel Turizo encendieron las redes con el fogoso videoclip “Maldita foto”.

La cantante, de 24 años, se prepara para posicionar, nuevamente, un hit entre los principales charts latinoamericanos, esta vez junto a su colega colombiano. “Está bueno, el tema está bueno. Ella me lo mandó hace como un mes y medio. La canción va a ser muy buena, a mí me encanta personalmente. Ella me la mandó y a las dos horas se la mandé ya ‘ready’”, había dicho Turizo durante una entrevista con Telemundo tiempo atrás. Esta será la primera vez que ambos artistas compartan un videoclip musical desde que comenzaron su amistad.

Lo nuevo de Tini y Manuel Turizo - Web

Tini Stoessel es la ídola de adolescentes, y no tan adolescentes, que se presenta por las redes como una diva tanto de la música, la moda y las tendencias. Sin embargo, muchas veces también a sido criticada en las redes sociales por su extrema delgadez.

¿Cuál es la estatura de Tini Stoessel?

La joven cantante mide 1,67 y pesa 54 kilos.

Todos sabemos que Tini ya es una cantante conocida a nivel mundial. Desde sus inicios como “Violetta”, la joven a cautivó con su belleza y talento pero desde hace ya tiempo, la cantante se ha plantado cara a todos aquellos que la han criticado a través de las redes sociales por su extrema delgadez.

Maldita foto: ¿Cuándo y a qué hora se estrena el tema de Tini Stoessel y Manuel Turizo?

El tema “Maldita foto” de Tini Stoessel y Manuel Turizo será lanzado este jueves 19 de agosto.

Horarios según país: